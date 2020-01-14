Sıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu işte ilk kareler!

Sıla ve Hazer Amani 1 yıllık beraberliğin ardından sonunda nikah masasına oturdu. Nikah, Sıla'nın evinde ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. Sıla'nın nikah şahitleri menajeri Serkan Güney ve Burak Erkul'du. Hazer Amani'nin nikah şahidi Beyazıt Öztürk oldu. Ünlü şarkıcı Sıla, törende Özlem Süer imzalı bir gelinlik giydi.

Nikahtan ilk kareler geldi

Sıla ve Hazer Amani'nin nikah töreninden ilk kareler de sosyal medyaya düştü. Sıla, nikah töreninde Özlem Süer imzalı bir gelinlik giydi.

Davet verecekler

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma'da kısa bir tatil yapacak.









