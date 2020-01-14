Eda Taşpınar derin bacak dekolteli elbisesiyle takipçilerini mest etti!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Eda Taşpınar, son pozuyla yine takipçilerini mest etmeyi başardı. Derin yırtmaçlı kıyafetiyle poz veren Taşpınar'ın bu pozu saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

''Seksi bir vücut şeklinden değil, ruhtaki ateşinden gelir''

Taşpınar, Instagram hesabından derin bacak dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyetik güzelin "Seksi bir vücut şeklinden değil, ruhtaki ateşten gelir" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

Beyaz bikinili pozu da çok beğenilmişti

Yaz tatillerini Yunanistan'ın tatil beldesi Mikanos'ta geçiren ve burada çekilmiş birbirinden güzel karelerini hesabından paylaşan Eda Taşpınar, yine Mikanos'ta çekilmiş cesur bikinisiyle objektiflere poz vermişti.