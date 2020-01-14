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Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın 'gizli aşk' iddiasına sert yanıt verdi

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın 'gizli aşk' iddiasına sert bir dille yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Samyeli ateş püskürdü.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın 'gizli aşk' iddiasına sert yanıt verdi
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Mustafa Sandal'ın hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitap ile ilk kez ortaya çıkan Defne Samyeli aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Samyeli, hakkında çıkan iddiaları yalanlayıp, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Defne Samyeli ''dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi. 

''Umarım dava açmak zorunda kalmam''

Twitter hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiayla uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın 'gizli aşk' iddiasına sert yanıt verdi

Mustafa Sandal Defne Samyeli için ne yazmıştı? 

Mustafa Sandal kitapta Samyeli için "Defne Samyeli ne istediğini bilen net bir kadındır. Bana 'Senin bakış açın ve modun buysa bana hiç uymuyor' dedi. Yapması gerekeni yaptı ve beni terk etti" satırlarını yazdırmıştı. Ünlü popçu eski sevgililerinden izin almama nedenini de bir röportajında "Çünkü onlardan onore ederek bahsediyorum" şeklinde açıklamıştı.

 

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