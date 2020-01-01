Hazer Amani nikah masasına oturacak olan Sıla hamile mi günün bombası!

Sıla Gençoğlu ve sevgilisi Hazer Amani 13 Ocak'ta dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Yakın dostlarının katılımıyla evlenecek olan Sıla'nın bir buçuk aylık hamile olduğu iddia edildi. Ünlü çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi

Nikah için keseyi açtılar

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz kış aylarında arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile ocak ayının ikinci haftası Roma'da nikah masasına oturacak. Çiftin nikah töreni için 130 bin Tl harcayacağı öğrenildi.

Bebek geliyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre ise: İlişkisini göz önünde yaşayan Sıla Gençoğlu, 1,5 aylık hamile. Yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla, bu şansı kaçırmamak için sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a giderek anne olabilmek için yumurtalıklarını dondurduğu da iddia edilmişti.

Yeni yılı birlikte karşıladılar

Yeni yılı birlikte kutlayan Sıla ve Hazer Amani, aşklarını Instagram hesaplarından ilan etti. Hazer, sevgilisiyle fotoğrafını "Sağlık, mutluluk, huzur ve aşk dolu bir yıl olsun. 2020 sizin yılınız olsun" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı Sıla ise aynı fotoğrafı "Mutlu seneler" diyerek paylaştı.



