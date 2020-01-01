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Şeyma Subaşı kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya kırmızı kalp gönderdi

Yeni yıla Guido Senia ile giren Şeyma Subaşı, kızları Melisa'yla fotoğraf paylaşan eski eşi Acun Ilıcalı'nın fotoğrafına kalp emojileri koyarak yorum yaptı.

Şeyma Subaşı kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya kırmızı kalp gönderdi
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Acun Ilıcalı ile tek celsede boşandıktan kısa bir süre sonra sevgilisi Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın koyduğu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu. kızı Melisa'yı babasına bırakarak yurt dışında yaşayan sevgilisi Guido Senia'nın yanına giden Subaşı, Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla verdiği poza sessiz kalamadı. Ilıcalı'nın fotoğrafına kalp emojileri koyarak yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

Acun'a yorumu olay oldu 

Kızlarıyla yeni yılı evlerinde karşılayan Acun Ilıcalı, Intagram hesabından kızları ve yeğenleriyle olan bir fotoğrafını paylaşarak "Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin" dedi. Fotoğrafta kızı Melisa'nın gözlerinin kapalı çıktığını gören Subaşı, ise "Melisa'nın gözü kapalı" diyerek üzgün ve kahkaha atan bir emoji koydu. Subaşı'nın yorumuna koyduğu kırmızı kalpler ise dikkatlerden kaçmadı. .

Şeyma Subaşı kızıyla fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya kırmızı kalp gönderdi

''Acun abiye bir daha dönemezsin''

Şeyma Subaşı'nın yorumunu gören yüzlerce sosyal medya kullanıcısı ise Subaşı'ya cevap olarak "Annesinin gözü çok açık" ve "Abla o yol geçti bir daha dönemezsin Acun abiye. Yanlış bir kere yapılır" dedi.

''Bazı yanlışları düzeltme şansım var''

Yeni yıl için paylaşım yapan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile olan fotoğraflarını paylaşarak "İşte yeni başka bir yıl! Yaşanacak, endişeleri, şüphe, korkuları kafadan atacak, sevecek gülecek başka bir yıl. Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var. Huzur sağlık ve mutluluk için dua edilecek bir yıl. Tek bir tanemden hatıralar" demişti.

 

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