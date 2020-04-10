search menu
search
close

Defne Samyeli'nin makyajsız fotoğrafı takipçilerini ikiye böldü!

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, makyajsız fotoğrafını paylaştı. "Yüzümde estetik yok" diyen Samyeli, takipçilerini ikiye böldü.

Defne Samyeli'nin makyajsız fotoğrafı takipçilerini ikiye böldü!
-A A+

Komedyen Cem Yılmaz ile bir sene süren ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü sunucu, son olarak Instagram'da paylaştığı makyajsız haliyle takipçileri arasında yeni bir tartışma başlattı. 

"Atalet ve rehavet günleri"

Koronavirüse karşı alınan önlemlere uyarak karantinada olan Defne Samyeli, ev hallerini takipçileriyle paylaşıyor. Her fırsatta estetik yaptırmadığını ve doğal olduğunu söyleyen Samyeli, makyajsız olduğu selfieyi yayınladı. Samyeli, pozuna "Atalet ve rehavet günleri" açıklamasını bıraktı.

Takipçileri arasında tartışma başlattı

Defne Samyeli'nin makyajsız hali sosyal medyadaki takipçilerini ikiye böldü. Kullanıcılarının bir kısmı Samyeli'nin makyajsız halini çok beğenirken bir kısmı ise beğenmediğini dile getirdi.

"Yüzümde hiçbir dokunuş yok!"

Estetik yaptırmadığını söyleyen Defne Samyeli bir açıklamasında "Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum" demişti.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
3 malzemeli muhteşem tat: Pudingli mozaik pasta 3 malzemeli muhteşem tat: Pudingli mozaik pasta
Tatlı
Hazır pizzalardan farksız: Ev yapımı pizza tarifi Hazır pizzalardan farksız: Ev yapımı pizza tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
İşte yaşayan en güzel Rus! Pozları sosyal medyayı salladı!
İşte yaşayan en güzel Rus! Pozları sosyal medyayı salladı!
Dünyanın en genç milyarderi oldu işte hayatı ve başarı sırları
Dünyanın en genç milyarderi oldu işte hayatı ve başarı sırları
İşte dünyanın en sıra dışı güzelleri! Herkes onları konuşuyor!
İşte dünyanın en sıra dışı güzelleri! Herkes onları konuşuyor!
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Önceki Haberler
Evde kolay kahkül kesme yolları burada!
Evde kolay kahkül kesme yolları burada!
Bu hastalık ciltte döküntü ve ateşe neden oluyor!
Bu hastalık ciltte döküntü ve ateşe neden oluyor!
Survivor Nisa için olay sözler: Neden Yasin'in kanatları altında!
Survivor Nisa için olay sözler: Neden Yasin'in kanatları altında!
Makyajsız fotoğrafına gelen yorumu görünce çileden çıktı: P..pomu ye!
Makyajsız fotoğrafına gelen yorumu görünce çileden çıktı: P..pomu ye!
Yastık bağlama akımına uydu! Yarı çıplak pozuyla olay oldu!
Yastık bağlama akımına uydu! Yarı çıplak pozuyla olay oldu!
Mide yanmasının çözümü burada!
Mide yanmasının çözümü burada!
Virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı!
Virüs nedeniyle çalışamayan ekibine yaptığıyla alkış topladı!
Yastıkla poz veren ünlülerin aksine sade paylaşımına beğeni yağdı!
Yastıkla poz veren ünlülerin aksine sade paylaşımına beğeni yağdı!
Yorumlar