Defne Samyeli'nin makyajsız fotoğrafı takipçilerini ikiye böldü!

Komedyen Cem Yılmaz ile bir sene süren ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü sunucu, son olarak Instagram'da paylaştığı makyajsız haliyle takipçileri arasında yeni bir tartışma başlattı.

"Atalet ve rehavet günleri"

Koronavirüse karşı alınan önlemlere uyarak karantinada olan Defne Samyeli, ev hallerini takipçileriyle paylaşıyor. Her fırsatta estetik yaptırmadığını ve doğal olduğunu söyleyen Samyeli, makyajsız olduğu selfieyi yayınladı. Samyeli, pozuna "Atalet ve rehavet günleri" açıklamasını bıraktı.

Takipçileri arasında tartışma başlattı

Defne Samyeli'nin makyajsız hali sosyal medyadaki takipçilerini ikiye böldü. Kullanıcılarının bir kısmı Samyeli'nin makyajsız halini çok beğenirken bir kısmı ise beğenmediğini dile getirdi.

"Yüzümde hiçbir dokunuş yok!"

Estetik yaptırmadığını söyleyen Defne Samyeli bir açıklamasında "Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum" demişti.