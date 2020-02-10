2020 makyaj trendleri neler turuncu far moda!

Son dönemde YouTuber'ların etkisiyle göz dolduran ve profesyonellerin elinden çıkmışcasına güzel makyaj yapmak kadınlar için önemli hale geldi. Cesur makyaj uygulamaları trendlerin başında yer alıyor. Turuncu far da onlardan biri. Makyajda yenilik arayışındaysanız çarpıcı bir görünüm için turuncu farı mutlaka deneyin. İşte makyajın yeni trendi turuncu farla ilgili ipuçları!

Utangaç turunculardan başlayın

Eğer cesur bir turuncu göz makyajı görünümüne kendinizi hazır hissetmiyorsanız telaş etmeyin! Makyajınıza katlanma bölgenizi seçtiğiniz bir far ile belirginleştirerek başlayabilirsiniz.

Turuncu göz farını uygulamanın zamanı geldi! Turuncu farınızın gerçekten göze çarpmasına izin vermek için göz kapağınızda nötr bir gölge kullanarak, bu canlı rengin tutunması için bir zemin hazırlayın.

Bu göz makyajı görünümüne göz kalemi eklemek gerçekten makyajınızı bir sonraki seviyeye götürebilir. En keskin kanatlı eyeliner görünümünü oluşturmak için likit yani sıvı yapıdaki eyelinerlardan yararlanın. Daha sonra biraz maskara uygulayarak görünümü tamamlayın.

'Soft' bir görünüm yakalayın

Daha yumuşak bir görüntüye sahip olmak istiyorsanız; seçtiğiniz turuncu göz farı kapın ve tüm göz kapağınıza uygulayın. Rengi katlanma bölgenizde karıştırmak ve sert çizgileri yumuşatmak için kabarık bir fırça kullanın.

Turuncu göz farı görünümü oldukça cesur bir uygulama olduğu için, eyeliner'a gerek yok. Kirpiklerinizi en sevdiğiniz maskara ile kaplayıp, görüntünüzü sonlandırabilirsiniz.

Kahverengi ile bütünleştirin

Bu turuncu göz farı görünümünü kahverengi dumanlı bir gözle eşleştirmeyi seviyoruz. Görünüm, spot ışığını turuncu renkten uzaklaştırmayacak kadar nötr, ancak gözlerinizi gerçekten tanımlayacak kadar da cesur.

Kahverengi farınız ile; katlanma bölgenizi belirginleştirerek makyajınıza başlayın. Daha sonra makyajınızı dumanlı bir makyaja doğru yöneltin. Turuncu göz farını ise alt kirpik diplerinize uygulayarak dikkat çekici bir görüntü yakalayın.