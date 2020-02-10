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Yoğurtlu muhacir köfte nasıl yapılır enfes bir tat!

Sarımsaklı yoğurt sosu, leziz mi leziz köftesiyle baştan çıkartan bir lezzete hazır olun! İşte Balkan mutfağından yoğurtlu muhacir köftesi tarifi!

Yoğurtlu muhacir köfte nasıl yapılır enfes bir tat!
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Ülkemiz mutfağına Balkan göçmenleri sayesinde girmiş olan yoğurtlu muhacir köfte farklı bir tarif arayanlar için enfes bir lezzet sunuyor. Sevdikleriniz ve misafirlerinizle afiyetle tüketebileceğiniz muhacir köftenin yapılışı da oldukça basit. Peki yoğurtlu muhacir köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis yoğurtlu muhacir köfte tarifi!

Malzemeler:

Köftesi İçin:

500 gram dana kıyma
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 adet soğan(rendelenmiş)
5 dilim ekmek içi(kurutulmuş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yoğurtlu Karışım İçin:

2 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı un
2 adet yumurta
2 diş sarımsak

Yapılışı:

Köftesi için, geniş bir yoğurma kabında kıyma, yumurta, nişasta, soğan, ekmek içi, tuz ve karabiberi ekleyip güzelce yoğurun. Yoğurduğunuz kıymadan  ceviz büyüklüğünde parçalar alıp uzunlamasına köfte olacak şekilde, elinizle şekil verin. Ayrı bir kasede yoğurt, un, yumurta ve sarımsağı güzelce çırpın. Köfteleri una bulayın ve sıvı yağda köfteleri kızartın. Isıya dayanıklı bir fırın kabına kızaran köfteleri gelişigüzel dizin. Üzerine hazırladığınız yoğurtlu karışımı dökün ve 175 derece fırında 20 dakika pişirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin. Afiyet olsun!

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