Cinsel gücü artıran formüller neler güneşlenmek cinsel dürtüleri canlandırıyor!

Cinsel performansı arttırmak pek çok insanın isteği. Yediklerimize dikat ederek, hayatımızdaki ufak değişikliklerle amacımıza ulaşmamız mümkün. Daha uzun süren bir cinsel deneyim için izlemeniz gereken basit yollar var. İşte cinsel gücü artıran 10 ipucu!

Güneşlenin

Dışarı çıkmak ve güneşin teninize değmesine izin vermek, özellikle vücudun daha fazla melatonin ürettiği kış aylarında cinsel dürtülerinizi canlandırmaya yardımcı olacaktır.

Aktif olun ve egzersizi ihmal etmeyin

Sağlığınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biri kardiyovasküler egzersizdir. Seks, kalp atış hızınızı artırabilir ancak düzenli egzersiz kalbinizi formda tutarak cinsel performansınıza büyük katkı sunar. Günde 30 dakika koşma veya yüzme gibi ter atma egzersizleri, libidonuzu artırmada harikalar yaratabilir!

Omega-3 ve B-1 vitamininden zengin beslenin

Somon, ton balığı, avokado ve zeytinyağında bulunan Omega-3, kan akışını artırır. Yer fıstığı ve barbunyada bol miktarda bulunan B-1 vitamini, beyninizden penise sinyaller göndererek erekte olmanızı kolaylaştırır.

Bu meyve ve sebzeleri yiyin

Mutlaka soğan, sarımsak, muz ve biber -acı tatlı hiç fark etmez- tüketin! Bu sebze ve meyveler, kan dolaşımınızı düzenleyerek cinsel performansınızı artırabilir.

Stresten uzak durun

Stres, libido dahil olmak üzere tüm sağlığınızın etkileyebilir. Kalp atış hızınızı kötü bir şekilde artıran stres, cinsel isteğe ve performansa da büyük zarar verir. Psikolojik stres de ereksiyon veya orgazma ulaşmayı etkileyebilir. Eşinizle stresiniz hakkında konuşmak, sizi sakinleştirdiği gibi ilişkinizi de güçlendirir.

Partnerinize odaklanın

Partnerinizin arzularına cevap vermek sadece cinselliği onlar için keyifli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda sizi yavaşlatmaya ve daha fazla zevk almanıza da yardımcı olur.

Uzun süreli mastürbasyonlar yapın

Yatakta istediğiniz kadar uzun süre dayanmıyorsanız biraz pratik yapmanız gerekebilir. Seks, seks yapmak için en iyi yol olsa da mastürbasyon da seks sürenizin ömrünü uzatmada iyi bir yardımcıdır. Ancak, nasıl mastürbasyon yaptığınız da çok önemli. Eğer acele ederseniz, eşinizle geçirdiğiniz süreyi de yanlışlıkla azaltabilirsiniz.

Kötü alışkanlıklarınızı terk edin

Gevşemek için başvurduğunuz sigara ve alkol, cinsel performansınızı olumsuz şekilde etkileyebilir. Çünkü bu uyarıcılar damarlardaki kan akışını azaltarak iktidarsızlığa yol açar.

İhtiyaç duyarsanız yardım alın

Eğer varsa sertleşme sorunu gibi sıkıntılar yaşıyorsanız tıbbi destek almanız gerekebilir. Cinsel performansınızı nasıl artırabileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin.