search menu
search
close

Meyveli soğuk pasta nasıl yapılır içinizi ferahlatacak!

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak, pişirmeden yapabileceğiniz nefis bir pasta tarifiyle karşınızdayız. İşte meyveli soğuk pasta tarifi...

Meyveli soğuk pasta nasıl yapılır içinizi ferahlatacak!
-A A+

Pasta tarifleri canımız tatlı istediğin sık sık başvurduğumuz lezzetlerin başında geliyor. Elmaelma.com olarak sıcak yaz günlerinde pişirmenize gerek kalmayacak, ferah ferah tüketebileceğiniz bir pasta tarifi seçtik. Meyveli pasta için önce kuru yemişlerden bir taban oluşturuyoruz. Ardından üzerini süsleyip dolapta bekletiyoruz. İşte sağlıklı ve lezzetli meyveli pasta tarifi!

Meyveli soğuk pasta için malzemeler:

Süslemek için:

4-5 adet çilek(doğranmış)
1 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi

Tabanı için:

10 adet hurma(rondodan geçirilmiş)
2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
1 su bardağı badem(rondodan geçirilmiş)
1/2 su bardağı ceviz(rondodan geçirilmiş)
1/4 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 su bardağı çiğ kaju(suda bekeltilmiş)
1 adet muz(dilimlenip, dondurulmuş)
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
1 tatlı kaşığı tarçın
4-5 damla limon suyu
1 su bardağı frambuaz(dondurulmuş)
1/2 adet muz(dilimlenip dondurulmuş)
3-4 damla limon suyu
6 adet çilek
4 adet hurma
1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Tabanı için; Rondodan geçirilmiş hurma, badem ve cevizi bir kaba alın, üzerine Hindistan cevizi yağını ve tuzu koyup karıştırın. Servis edeceğiniz kalıbı streç filmle kaplayın ve taban harcınızı döküp 20 dakika buzlukta dondurun.

Üst Harcı için; Suda beklettiğiniz çiğ kajuya donmuş muz, bal, Hindistan cevizi yağı, limon suyu ve tarçın ekleyip rondodan geçirin.
Karışımın yarısını bir kaba ayırın. Kalan yarısına frambuaz, donmuş muz, 3-4 damla limon suyu, çilek, hurma ve tarçını ekleyip bir kez daha rondodan geçirin. 2 saat buzlukta bekletin.

Ayırdığınız kajulu karışımı tabanın üzerine yayın. Üzerine frambuazlı karışımı yayın ve buzlukta bekletin. Üzerine doğranmış çileği ve Hindistan cevizini koyup servis edin. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Enfes bir lezzet: Antakya usulü kısır tarifi Enfes bir lezzet: Antakya usulü kısır tarifi
Yemek
Diş etleriniz sürekli kanıyorsa bu hastalık peşinizde! Diş etleriniz sürekli kanıyorsa bu hastalık peşinizde!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Bülent Ersoy'un yatakta bastığı eşi kimdir? 2 kocası da...
Bülent Ersoy'un yatakta bastığı eşi kimdir? 2 kocası da...
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Beyaz perdede gördüğümüz en seksi 10 kötü kadın!
Beyaz perdede gördüğümüz en seksi 10 kötü kadın!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Önceki Haberler
Mide bulantısını anında geçiriyor!
Mide bulantısını anında geçiriyor!
Süperstar'dan dudak uçuklatan tatil planı!
Süperstar'dan dudak uçuklatan tatil planı!
İşte güneş yanığını çabucak geçirecek doğal yöntemler!
İşte güneş yanığını çabucak geçirecek doğal yöntemler!
Mucize Doktor'un Ali'si oyuncu sevgilisiyle nişanlandı!
Mucize Doktor'un Ali'si oyuncu sevgilisiyle nişanlandı!
Merdiven inip çıkarken diziniz ağrıyorsa dikkat!
Merdiven inip çıkarken diziniz ağrıyorsa dikkat!
Bodrum'da tatil yapan Serenay ve Cem çifti aşka geldi!
Bodrum'da tatil yapan Serenay ve Cem çifti aşka geldi!
Instagram hesabı kapatılmıştı! Yeni gelişme
Instagram hesabı kapatılmıştı! Yeni gelişme
Fransız askı ile yüz germe ameliyatsız gençleşin!
Fransız askı ile yüz germe ameliyatsız gençleşin!
Yorumlar