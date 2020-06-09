Meyveli soğuk pasta nasıl yapılır içinizi ferahlatacak!

Pasta tarifleri canımız tatlı istediğin sık sık başvurduğumuz lezzetlerin başında geliyor. Elmaelma.com olarak sıcak yaz günlerinde pişirmenize gerek kalmayacak, ferah ferah tüketebileceğiniz bir pasta tarifi seçtik. Meyveli pasta için önce kuru yemişlerden bir taban oluşturuyoruz. Ardından üzerini süsleyip dolapta bekletiyoruz. İşte sağlıklı ve lezzetli meyveli pasta tarifi!

Meyveli soğuk pasta için malzemeler:

Süslemek için:

4-5 adet çilek(doğranmış)

1 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi

Tabanı için:

10 adet hurma(rondodan geçirilmiş)

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 su bardağı badem(rondodan geçirilmiş)

1/2 su bardağı ceviz(rondodan geçirilmiş)

1/4 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 su bardağı çiğ kaju(suda bekeltilmiş)

1 adet muz(dilimlenip, dondurulmuş)

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı tarçın

4-5 damla limon suyu

1 su bardağı frambuaz(dondurulmuş)

1/2 adet muz(dilimlenip dondurulmuş)

3-4 damla limon suyu

6 adet çilek

4 adet hurma

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Tabanı için; Rondodan geçirilmiş hurma, badem ve cevizi bir kaba alın, üzerine Hindistan cevizi yağını ve tuzu koyup karıştırın. Servis edeceğiniz kalıbı streç filmle kaplayın ve taban harcınızı döküp 20 dakika buzlukta dondurun.

Üst Harcı için; Suda beklettiğiniz çiğ kajuya donmuş muz, bal, Hindistan cevizi yağı, limon suyu ve tarçın ekleyip rondodan geçirin.

Karışımın yarısını bir kaba ayırın. Kalan yarısına frambuaz, donmuş muz, 3-4 damla limon suyu, çilek, hurma ve tarçını ekleyip bir kez daha rondodan geçirin. 2 saat buzlukta bekletin.

Ayırdığınız kajulu karışımı tabanın üzerine yayın. Üzerine frambuazlı karışımı yayın ve buzlukta bekletin. Üzerine doğranmış çileği ve Hindistan cevizini koyup servis edin. Afiyet olsun.