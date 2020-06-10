Gastrit ağrısına ne iyi gelir probiyotiklerden zengin beslenin!

Gastrit genellikle çok fazla alkol almak, ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımı ve stres gibi nedenlerle meydana gelir. Bu etkenler sonucunda etkilenen mide astarının iltihaplanması gastriti oluşur. Gastriti tedavi etmede çeşitli ilaçların yanı sıra doğal tedaviye de başvuruluyor. Gastrit ağrılarını dindiren doğal besinleri haberimizin devamında bulabilirsiniz...

Gastrit nedir?

Gastrit, aşırı alkol kullanımı, kronik kusma, stres veya aspirin veya diğer antienflamatuar ilaçlar gibi bazı ilaçların kullanılmasından kaynaklanan tahrişten kaynaklanabilir.

Gastrit neden olur?

Helicobacter pylori (H. pylori): Midenin mukoza zarında yaşayan bir bakteri; tedavi olmadan, enfeksiyon ülserlere ve bazı insanlarda mide kanserine yol açabilir.

Safra reflüsü: Safranın safra yolundan mideye geri akışı (karaciğere ve safra kesesine bağlanan),

Enfeksiyonlar: Bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar gastrit oluşumunda rol oynar.

Gastrit ağrılarına ne iyi gelir?

Ballı yeşil çay

Bal ve yeşil çay midenin yatışmasında önemli etki eder. Yapılan araştırmada haftada en az bir kez yeşil veya siyah çay içmenin, sindirim sistemindeki H. pylori prevalansını önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdi.

Sarımsak

Bazı araştırmalar sarımsak ekstraktının gastrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Çiğ sarımsak ezmek ve yemek de işe yarayabilir.

Probiyotikler

Probiyotikler sindirimi iyileştirmeye ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Probiyotik takviyeleri, bir kişinin sindirim sistemine iyi bakteriler getirir ve bu da H. pylori'nin yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilir. Yoğurt, kefir, lahana turşusu probiyotiklerden zengindir.