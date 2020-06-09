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Antakya usulü kısır nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Malzemesi bol, nefis bir Antakya usulü kısır yapmaya ne dersiniz? Misafirlerinizle keyifle yiyeceğiniz Antakya usulü kısır tarifi içeriğimizde!

Antakya usulü kısır nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!
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Bildiğimiz kısıra göre malzemesi bol, tadı muhteşem bir tarif Antakya usulü kısır. Antakya usulü kısırda domates salçasının yanında biber salçası da ekliyoruz. Baharatı bol koyup malzemeleri karıştırıyoruz. Her yemeğinde olduğu gibi Hatay'ın kısır tarifine de hayran kalacaksınız. Sizi daha fazla bekletmeden Antakya usulü kısır tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

 2 su bardağı esmer kısırlık bulgur
1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı biber salçası
1 buçuk yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı isot
1 çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım limon suyu
1 dış sarımsak
4 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
1 avuç taze nane
1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

Büyük bir kabın içerisine bulguru koyun ve üzerine bir su bardağı ılık suyu ilave edip karıştırın. Daha sonra kabın üzerini bir tepsi yardımıyla kapatın ve bulgurun 15-20 dakika boyunca şişmesini bekleyin. Bulgurunuz şiştikten sonra içerisine domates salçasını, biber salçasını, pul biberi, isotu ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu ekleyip iyice harmanlayın. Daha sonra elinizi ıslatarak karışımı iyice yoğurun.

İyice homojen bir kıvam alana kadar yoğurduktan sonra içerisine sarımsağı rendeleyiniz ve limon suyu, nar ekşisi, kimyonu ilave ederek tekrardan yoğurun. Daha sonra soğan, maydanoz ve naneleri ince ince doğrayın. Doğradığınız sebzeleri de karışımın içerisine ilave edip bir çay bardağı zeytinyağını üzerine gezdirin. Karıştırmaya devam edin. Hatay usulü kısırınız hazır. İstediğiniz şekli vererek tabaklara servis edin ve arzuya göre yanına turşu ve marul da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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