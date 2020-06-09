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Süperstar Ajda Pekkan yaz tatilini günlüğü 19 bin euro olan bir guletle yapacak!

Ajda Pekkan'ın tatil için nereye gideceği belli oldu. İddiaya göre Süperstar, günlüğü 19 bin euro olan bir guletle bir hafta Ege’yi dolaşacak.

Süperstar Ajda Pekkan yaz tatilini günlüğü 19 bin euro olan bir guletle yapacak!
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Daha önce tatil için küçük bir plan yaptığını açıklayan Ajda Pekkan, tatilini Temmuz'da Bodrum'da yapacak. Pekkan, öncesinde de lüks bir guletle kısa bir tatil yapacak. Süperstar'ın bu kısa tatili için ödeyeceği miktar ise duyanların ağzını açıkta bıraktı. 

Tatili için günlük 145 bin TL harcayacak

Takvim'de yer alan habere göre; Süperstar, birçok ünlü isim gibi tatil planını tekneden yana kullanacak. Koronaya karşı daha güvenli olduğu için lüks bir guletle Ege koylarını gezecek olan Ajda Pekkan'ın, yaklaşık 55 metrelik tekneye de günlük 19 bin euro yani yaklaşık 145 bin TL ödeyeceği konuşuluyor.

Saunalı gulette kalacak

Süperstar'ın 1 hafta kalacağı altı kamaralı gulette, sauna gibi birçok lüks olanak bulunuyor. Ünlü yıldız, geçen yıl da tatilini Ege'de geçirmişti. 

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