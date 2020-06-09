Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ile oyuncu Ece Çeşmioğlu nişanlandı!

Fox TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da canlandırdığı Ali karakteriyle bir anda yıldızı parlayan Taner Ölmez, oyuncu Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı. Ölmez, daha önce Çeşmioğlu'na yurdışı tatilinde evlilik teklifinde bulunmuştu.

Nişanlarından paylaşım yapmadılar

TV 100'ün haberine göre: Salgın nedeniyle dizi çekimleri durdurulan ikili, evlilik yolunda önemli bir adım attı. Ölmez, Belçika'nın Brugge kentinde evlilik teklifi ettiği sevgilisini bu sefer de ailesinden istedi. Çift, pandemi nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.

Öte yandan ilişkilerini gözlerden ırak yaşamayı seçen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından nişan törenlerine ait herhangi bir paylaşımda bulunmadı.