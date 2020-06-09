Mide bulantısına ne iyi gelir nane limon çayı şikayeti gideriyor!

Mide bulantısı üst karın bölgesinde ortaya çıkan hoş olmayan bir duyum olarak tanımlanır. Bu rahatsızlık, çoğunlukla sindirim sisteminde yaşanan sorunlardan ortaya çıksa da pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir. Mide bulantısı şikayetini ilaçsız ortadan kaldıran doğal çözüm önerileri bulunuyor. İşte mide bulantısını anında gideren bitkisel çaylar...

Mide bulantısı neden olur?

Besin zehirlenmesi

Aşırı alkol ve nikotin tüketimi

Kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi

İlaç zehirlenmesi

Gıda intoleransı

Gastrit

Mide ülseri

Apandisit

Pankreatit şeklinde sıralanabilir

Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısı yaşandığında öncelikle mutlaka doktora başvurmak önemlidir. Altta yatan ciddi bir neden saptanmazsa doktor önerilerine ek olarak bulantıyı hafifletmek için evde yapabileceğiniz bazı tedaviler de vardır. Mide bulantısını gideren doğal besinler şöyledir:

Nane - limon

Nane ile kabuğuyla birlikte dilimlenmiş limon çay yapılıp içilirse bulantıya iyi gelir. Fakat bazı kişilerde bu çayın kuvvetli aroması bulantıyı şiddetlendirebileceğinden kullanırken dikkat edilmelidir.

Papatya veya rezene çayı

Papatya veya rezene çayı da mide bulantısını geçirmede oldukça etkilidir. Çay yapıldıktan sonra tatlandırılarak ve küçük yudumlarla içilmelidir. Çok sıcak olmamalıdır ve mümkünse şeker yerine bal ile tatlandırılmalıdır.

Zencefil

Zencefil, sindirim sistemi bozuklukları için son derece faydalı bir bitkidir, zira bulantıyı geçirmede çok etkili bileşenler içerir. Bu bileşenler sindirim fonksiyonunu düzenleyen ve teşvik eden özellikler barındırır. Özellikle taze zencefili dilimleyip üzerine kaynar su dökerek demledikten sonra içmek mide bulantısı ve ağrısına iyi gelir. Sindirim sorunları için taze zencefil yerine kuru toz zencefil de kullanılabilir.

Derin nefes alıp verin

Hafif bulantı durumunda tercihen temiz havada derin nefes alıp vermek bulantının geçmesine yardımcı olabilir. Özellikle aşırı yemek yemek ya da alkol almaktan kaynaklanan bulantılar için bu yöntem oldukça faydalıdır.