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MasterChef Duygu Acarsoy kimdir milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti

MasterChef'in dün yayınlanan bölümüne Duygu Acarsoy'un itirafı damga vurdu. Acarsoy nişanlısı tarafından aldatıldığını, ilk evliliğinde şiddet gördüğünü söyledi

MasterChef Duygu Acarsoy kimdir milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti
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Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından MasterChef'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Programın dikkat çeken yarışmacılarından Duygu Acarsoy, milyonların gözü önünde nişanlısının kendisini aldattığını dile getirdi. Yaptığı itirafla herkesi şaşırtan Duygu, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Kırgınlığım ve kızgınlığım kendime"

Canlı yayında şaşırtan açıklamalar yapan Duygu Acarsoy, "Evliliğe doğru giden bir ilişkim vardı. Bugün aldatıldığımı, aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim. Uğur'a buradan teşekkür ediyorum. Yüzünü en azından evlenmeden gösterdi. Ama kırgınlığım ve kızgınlığım kendime. Çünkü ben, çok uzun aradan sonra gerçekten birine inandım ve güvendim. Daha önce çok kötü bir deneyimim vardı. Onda da böyle bir tecrübe edinmiştim. Sadece kendime kırgın ve kızgınlığım olduğu için ağladım" diye konuştu.

"Evliliğimin ilk günlerinde dayak yedim"

Daha önce de bir ilişki yaşayan ve evlenen Duygu, evliliğinin ilk günlerinde dayak yediğini ifade etti. "Kimseye güvenmemek gerekli anneniz, babanız dışında kimseye güvenmeyin" diyen Duygu, "İyice düşünmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Peki Duygu Acarsoy kimdir?

Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16'ya giren ikinci isim oldu.

Ziraat Mühendisi olan Duygu Acarsoy 34 yaşındadır. TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanında sunumları ile başarıyı elde eden güzel yarışmacı Ankara doğumludur

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