Oyuncu Fahriye Evcen son paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı yine salladı. Evcen'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı poza, yaklaşık iki saat içinde 550 binden fazla beğeni geldi.

34 yaşındaki Fahriye Evcen, 11 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile yine göz kamaştırdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Fahriye Evcen'e beğeni yağdı. Fahriye Evcen'nin gönderisine eşi Burak Özçivit'in de emoji koyması dikkatlerden kaçmadı.

Mutlu aile tablosu pozu

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in önceki gün eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yaptığı eğlenceli paylaşım yoğun ilgi görmüştü.