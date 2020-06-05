Parlak saçlar için ne yapmalı bal ve Hindistan cevizi yağı formülünü deneyin!

Saçlar görünüşümüzün en önemli parçalarından biri. Dış etkenler, deniz, güneş saçın yıpranmasında rol oynar. Çok fazla kırığı olan veya yüksek ısıdan hasar gören saçlarınızı canlı ve parlak tutmak çok önemli. Saç bakımında tercihiniz doğal ürünlerden yanaysa sizin için sıraladığımız maske tariflerine mutlaka göz atın!

Doğal saç kremi: Bal ve zeytinyağı

Saçlarınızı yumuşatmak ve tararken kolaylık sağlamak için 2 yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Ardından 1 yemek kaşığı balı da ekleyerek karışım kremsi bir yapıya dönüşüne kadar karıştırın. Islak saçınıza sürün ve bone takarak 1 saat bekleyin. İyice durulayarak şampuan uygulamayı unutmayın.

Saçınızı uzatmak için: Muz ve zeytinyağı

Eğer saçınızı daha çabuk uzatmak istiyorsanız potasyum kaynağı muz bu süreci hızlandıracaktır. 2 tane kararmakta olan muzu 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal ile iyice karıştırın. Saç derinize masaj yaparak ıslak saçlarınıza sürün. 20 dakika bekledikten sonra durulayın. Haftada bir kez uygulayın.

Parlak saçlar: Bal ve Hindistan cevizi yağı

Parlak ve nemli saçlar için 1 yemek kaşığı balı 1 yemek kaşığı erimiş Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Islak saçınızda 20 dakika bekletin ve durulayın.

Saç kökünü nemlendir: Bal ve şampuan

Eğer saç deriniz kuru ve sürekli kaşınıyorsa 1 yemek kaşığı balı şampuanınızın içine karıştırın. Saç derinize masaj yaparak durulayın. Bal saç derinizi nemlendirecek, kaşıntı hissini ve kepeklenmeyi azaltacak.

Zarar görmüş saçlara: Bal, avokado ve zeytinyağı

Saçlarınıza çok fazla kimyasal işlem yaptırıyor ya da durmadan ısı vererek mi şekillendiriyorsunuz? Bu tarif tam sizle göre! 1 adet olgun avokado, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı balı mikserle iyice çırpın. Islak saçınıza uygulayarak 30 dakika bekletin. Ardından durulayın ve şampuan uygulayın.