Pişi tarifi sabah kahvaltılarınıza alternatif lezzet!

Sabah kahvaltılarında değişik bir alternatif arayanlar buraya! Kolaylıkla pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz pişi tarifine ne dersiniz? Üstelik kendisi sadece kahvaltılık olarakta kalmıyor. İster kahvaltılarınızda peynir, zeytin, çokokremle tüketin isterseniz de öğle yemeklerinde ara öğün olarak tüketin. Bu enfes lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? diyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda pişi tarifi. Şimdiden afiyet olsun!

MALZEMELER:

2 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1/2 paket yaş maya, 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

Püf noktası:

Hamurları kızartma işlemi öncesinde de dinlendirmeye dikkat edin.Hamurun elinize yapışmaması için; ellerinizi hafif bir şekilde yağladıktan sonra şekil verin ve kızartın.

HAZIRLANIŞI:

Ilık su içerisinde 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1/2 paket yaş mayayı çözdürün ve 10 dakika kadar dinlendirin. Derin bir kap içerisinde 3 su bardağı un, tuz ve mayalı karışımı harmanlayın ve yoğurun bu esnada kalan undan kıvam alana kadar azar azar ekleyin. Hamuru 10 dakika kadar çeke çeke yoğurun ve üzerini örtüp oda ısısında bir saat kadar mayalayın. Mayalanmış hamuru merdane ile açın ve su bardağı ile keserek şekillendirin.Kestiğiniz hamurları 10 dakika ikinci defa mayalayın ve sıcak sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Pişilerinizi fazla yağını bırakması için bir iki dakika havlu peçete üzerinde dinlendirin. Afiyet olsun.