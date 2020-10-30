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Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın pandemi isyanı çok işsizim!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan önceki gün bir avm'de objektiflere takıldı. Orhan, pandemi nedeniyle oluşan işsizlikten dert yandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın pandemi isyanı çok işsizim!
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Sevilen türkücü Sevcan Orhan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim, pandemi nedeniyle duran işlerinden dert yakındı.

"Çok işsizim"

Ünlü türkücü, Covid-19 virüsünün bütün piyasalar gibi kendi işlerini de etkilediğini açıkladı: “Malum iş yapamıyoruz, hem ülkemizi hem de dünyayı büyük etkisi altına almış olan bir virüs illeti var. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de çok işsizim.”

Sevcan Orhan kimdir?

Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyündendir. Annesi ve babası da İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Şadan'dır. 12 yaşında iken babasından bağlama çalmayı öğrendi. Sonra da özel bir müzik okulunda bağlama, solfej, nota eğitimi ve repertuar dersleri almaya başladı. Bu sırada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı.

Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği "Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması"nda 3. oldu. 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde okumaya başladı. 2003 yılında "Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif'in Yeri ve Önemi" adlı bitirme ödevini hazırlayarak "Ses Eğitimi Bölümü"nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

Üniversitede müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan "Nenni Bebek" isimli albümünü 2000 yılında yaptı.

2001 yılında yedi yıldır eğitim aldığı "Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı. Okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.

2006 yılında Sevcan Orhan sırayla TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan "Tatlı Dile Güler Yüze" adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptı.

Cem Radyo'da "SAZINDA USTALAR" adlı müzik programını hazırlayıp sundu. Yine Cem Radyo'da 2010 yılında "Sevcan Orhan Mikrofonda" adlı programı hazırlayıp sundu.

2012 yılında Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sundu.

Sevcan Orhan erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer aldı. Genç sanatçı çok sayıda ödül ve plakete sahiptir.

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlendi.

Kaynak: Hürriyet

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