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Didem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna cevap verdi

Didem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna "Kim küçüğünü sever ki?" yanıtını vererek sosyal medyada gündem oldu.

Didem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna cevap verdi
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Didem Soydan, takipçilerinin mesajlarını ifşalamaya devam ediyor. Son olarak bir takipçisinin kendisine attığı  "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü manken ''Yani kim küçüğünü sever ki'' cevabıyla herkesi şoke etti. 

Takipçisinin mesajını ifşaladı 

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları ifşa eden Didem Soydan, bu sefer ismini gizlediği bir kişinin "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Soydan bu mesajı paylaşıp bir de yanıt verdi. Soydan, "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" yanıtıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı. 

Didem Soydan "Cinsel organ fetişiniz mi var?" sorusuna cevap verdi

İlk öpüşme anısını anlatmıştı 

Geçtiğimiz ay yakın dostu Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalında yayınladığı programa konuk olan Didem Soydan ilk öpüşme anısını anlatmıştı. Cesur açıklamalarıyla dikkat çeken Soydan, ilk öpüşme anısını da şu şekilde anlattı: "Bunun hikayesi güzel. Çünkü gerçekten gençlik dizilerindeki o sahneyle öpüştüm. Gittiğim doğum gününün ortasında dans şarkıları çalmaya başladı. Sonra beni dansa kaldırdı ve 'Benimle çıkar mısın?' dedi. Ben de utandım, utanıyorum derken öpüşürken buldum kendimi. Ben zaten ona aşık olmuştum, doğum gününde kapattım çocuğu."

 

 

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