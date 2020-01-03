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Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı

Atış yapan sporcunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açan 25 yaşındaki model Julia Rose, bu kez de sütyensiz fotoğrafını paylaştı.

Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı
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Washington Nationals ile The Houston Astros takımları arasında oynanan beyzbol maçında oyuncunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açan ve bu yüzden ömür boyu statta beyzbol maçı izlemekten men edilen Julia Rose, bu kez de sosyal medya hesabından sütyensiz fotoğrafını paylaştı.

Sütyensiz fotoğrafını paylaştı

25 yaşındaki modelin Instagram'da 3.6 milyon takipçisi bulunuyor. Rose, sosyal medyadan iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak beyzbol maçında oyuncunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açan Rose bu kez de sütyensiz fotoğrafını paylaştı. 

Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı
 

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