Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı!

Sesi ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna sosyal medyada yaptığı iç çamaşırlı paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. Kırmızı iç çamaşırlı pzolarını takipçilerinin beğenisine sunan Rihanna takipçilerinden tam not aldı.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 31 yaşındaki şarkıcı, kırmızı iç çamaşırlı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Rihanna'nın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sevgilisi ile İstanbul'da tatil yapmıştı

Öte yandan Rihanna, Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile birlikte geçen hafta İstanbul'a geldikleri iddia edildi. Aşklarını Londra'da gözlerden uzakta yaşayan çiftin, Çırağan Sarayı'nın 200 bin TL'lik Sultan Suit'inde kaldığı söylendi.