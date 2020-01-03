search menu
search
close

Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı!

31 yaşındaki şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı!
-A A+

Sesi ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna sosyal medyada yaptığı iç çamaşırlı paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. Kırmızı iç çamaşırlı pzolarını takipçilerinin beğenisine sunan Rihanna takipçilerinden tam not aldı. 

Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 31 yaşındaki şarkıcı, kırmızı iç çamaşırlı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Rihanna'nın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı!

Sevgilisi ile İstanbul'da tatil yapmıştı

Öte yandan Rihanna, Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile birlikte geçen hafta İstanbul'a geldikleri iddia edildi. Aşklarını Londra'da gözlerden uzakta yaşayan çiftin, Çırağan Sarayı'nın 200 bin TL'lik Sultan Suit'inde kaldığı söylendi.

Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ona tutku meyvesi diyorlar! Faydaları inanılmaz! Ona tutku meyvesi diyorlar! Faydaları inanılmaz!
Sağlık
Mor havucu yiyen grip olmuyor! Mor havucu yiyen grip olmuyor!
Organik
En Güncel Galeriler
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Önceki Haberler
İşte kadınların orgazm olamamasının nedeni!
İşte kadınların orgazm olamamasının nedeni!
Yağlı cilt bakımı için tüyolar!
Yağlı cilt bakımı için tüyolar!
Enfes tat: Kakaolu irmik helvası tarifi
Enfes tat: Kakaolu irmik helvası tarifi
Sofralarınızın şenliği: Etli fajita
Sofralarınızın şenliği: Etli fajita
Kan şekerini dengeliyor!
Kan şekerini dengeliyor!
Lenfoma bu belirtilerle ortaya çıkıyor!
Lenfoma bu belirtilerle ortaya çıkıyor!
Öyle bir faydası bulundu ki!
Öyle bir faydası bulundu ki!
Bu pekmez cinsel gücü arttırıyor!
Bu pekmez cinsel gücü arttırıyor!
Yorumlar