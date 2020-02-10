Demirhindinin faydaları neler karaciğeri gençleştiriyor!

Bakla görünümündeki demirhindi içinde meyvesi olan yapışkan, etli, sulu bir hamurdur. Demirhindi meyvesinin etli sulu ve hamurumsu bu kısmı tüketilir. Tatlı ve ekşimtrak tadıyla oldukça lezzetli bir meyvedir. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen demirhindi, karaciğer sağlığından, kalbe; sinir sisteminden, anemiye pek çok soruna doğal çözüm olmaktadır. İşte mucizevi yararlarıyla demirhindi meyvesi!

Sinir sistemine iyi geliyor



Demirhindi en önemli vitaminlerden biri olan B vitamini içerir. B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcıdır. Demirhindi aktif kalmanıza, reflekslerinizi korumanıza ve güçlü kalmanıza yardımcı olabilecek sinir fonksiyonlarının yanı sıra kas gelişimini de geliştirmekten sorumludur.

Güçlü bir bağışıklık sistemi

Bağışıklık sistemi için oldukça etkili bir meyvedir. Demirhindi, bronşit ve göz inflamasyonları için ilaç işlevi görüyor. Özellikle kışın ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilmesinde yarar var.

Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor

Aynı zamanda demirhindi karaciğer hastalıkları konusunda da oldukça faydalı bir besin. Demirhindi ile hazırlanan kürlerin karaciğeri 20 yaş gençleştirdiği söyleniyor.

Karaciğeri gençleştiren demirhindi kürü tarifi şöyle;

100 gr demir hindi 1 litre suyun içine parçalanarak atılır ve kaynatılır. Süzüldükten sonra sabah ve akşam 1 bardak içilir. Demirhindi karaciğerinizdeki yağları gidermek açısından oldukça iyidir ve hemen hemen tüm karaciğer sorunlarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Demir eksikliği ve anemiye birebir!

Vücuttaki sağlıklı bir demir kaynağı, vücudun içinde uygun kırmızı kan hücresi sayısını garanti eder, bu da farklı kasların ve organların uygun şekilde işlev görmesini sağlar. Ayrıca, demir eksikliği, zayıflık, yorgunluk, baş ağrıları, kognitif bozukluklar ve mide sorunları ile karakterize olan anemiye neden olur. Anemiyi tedavi edebilmek için bol bol demirhindi yemeniz gerekir.

Bakteri ve virüslerle savaşır!

Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşır, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır.

Kalp sağlığını koruyor

Demirhindi ile ilgili çalışmalar, kan basıncını ve kolesterolü azaltmada etkili olduğunu ortaya koymuştur. Demirhindideki lif içeriğiyle kolesterolün azalmasını sağlar. Ayrıca demirhindinin içindeki potasyum, kan basıncındaki azaltır. Demirhindideki C vitamininin etkileyici seviyesi sayesinde serbest radikallerin etkisini azaltabilen bir antioksidandır. Kalbe bağlı sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Sindirimi arttırır

Demirhindi içerisinde yüksek miktarda diyet lifi barındırdığından, doğal bir müshil olarak kabul edilmektedir. Bir meyve ya da baharat olarak demirhindi yemek, sindirim sisteminizin verimliliğini artırabilir, lif dışkınızı toplayabilir, böylece bağırsak yolunun düz kaslarından kolayca geçebilir.