search menu
search
close

Sivilceyi içten kurutan besinler neler bol bol balık tüketin!

Doğal besinler çoğu zaman tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Sivilceleri de bazı besinleri tüketerek yok etmeniz mümkün. İşte o yiyecekler!

Sivilceyi içten kurutan besinler neler bol bol balık tüketin!
-A A+

Sivilceler en çok karşılaşılan cilt problemlerinden biri. Bazı yiyeceklerin içerisinde bulunan çinko, protein ve sağlıklı yağlar bu sorunu gidermede büyük rol oynuyor. Tükettiğiniz gıdaları doğru seçerek sivilceleri kurutabilir, yeniden oluşmasını engelleyebilirsiniz. İşte sivilceleri kökünden kurutan besinler!

Balık

Sağlıklı protein kaynağı olan balıklar çinko ve diğer mineraller bakımından da zengindir. Çinko sivilceleri hafifletmeye yardımcı mineraller arasında gösterilir. Ancak yine de fazla çinko tüketiminin toksik etkisi sebebiyle çinko takviyeleri uzman kontrolünde tüketilmelidir. Yeterli miktarda çinko ve genel sağlık için önemli bir rolü bulunan omega-3 yağ asitleri için alabalık, ton balığı, somon gibi soğuk su balıklarından faydalanabilirsiniz.

Sağlıklı yağlar

Aşırı yağlı gıdalar cildin daha fazla yağlanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabiliyor. Yağ için doğru kaynağı seçmek sağlıklı bir cilt için önemlidir.

Yağlı peynir, margarin, tereyağı yerine fındık, badem, keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar daha doğru bir seçim olacaktır. Ayrıca tükettiğiniz süt ve süt ürünlerinin yağsız veya az yağlı olmasına dikkat edin.

Tam tahıllı gıdalar

Tam tahıllı besinler beyaz undan üretilmiş gıdalardan daha çok lif, mineral ve vitamin içermektedir. Bu sayede kan şekerinin sabit tutulmasına yardımcı olarak hormon düzeylerini korur. Hormon dalgalanmaları nedeniyle oluşan sivilceler tam tahıllı gıdalar arasında yer alan esmer pirinç, yulaf, arpa ile azaltılabilir.

Öğün atlamamaya özen gösterin

Kan şekeri düzeyini yavaş yükselten glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenin. Yendikten sonra kan şekerini aniden yükselten gıdalar sivilce oluşumunu arttırabilir. Öğün atlamayın ve kahvaltı etmeden güne başlamayın.

Kahve ve çay tüketiminizi sınırlandırın

Günde 2 litre kadar su içmeye çalışın. Stresi yükselten kahve ve çay tüketimini sınırlandırın. Vitamin ve mineral bakımından zengin meyve suları veya bitkisel çaylardan içebilirsiniz.

Egzersiz yapın

Kendinize bir egzersiz programı hazırlayın ve haftanın en az 3 günü iyice terleyinceye kadar egzersiz yapın. Trans yağlarla hazırlanan, işlenmiş gıdalardan uzak durun. Daha az kızartma daha çok haşlama tüketin. Gıda boyası, kimyasal koruyucu ve sentetik gıda takviyeleri ile üretilen gıdaları yemeyin.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yoksa hala denemediniz mi: Falafel tarifi! Yoksa hala denemediniz mi: Falafel tarifi!
Yemek
Misafirleriniz bayılacak: Tahinli sufle! Misafirleriniz bayılacak: Tahinli sufle!
Tatlı
En Güncel Galeriler
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Göğsüne 30 gün boyunca diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Göğsüne 30 gün boyunca diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Saba Tümer yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı!
Saba Tümer yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı!
Kışın kahvenin yanında kitap arayanlar için 13 önemli eser!
Kışın kahvenin yanında kitap arayanlar için 13 önemli eser!
TV tarihi böylesini görmedi! Kameralara aldırmadan banyoda seviştiler
TV tarihi böylesini görmedi! Kameralara aldırmadan banyoda seviştiler
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Önceki Haberler
Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor!
Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor!
Ellerinizde çatlama ve kızarıklık varsa dikkat!
Ellerinizde çatlama ve kızarıklık varsa dikkat!
Şampuanınızı evde yapmaya ne dersiniz?
Şampuanınızı evde yapmaya ne dersiniz?
Hadise'nin eski görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!
Hadise'nin eski görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!
Hamile olduğunu açıklamıştı! Hayranlarını üzen paylaşım!
Hamile olduğunu açıklamıştı! Hayranlarını üzen paylaşım!
Ünlü şarkıcı dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler!
Ünlü şarkıcı dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler!
Sabah kahvaltı için enfes lezzet: Çıtır pişi
Sabah kahvaltı için enfes lezzet: Çıtır pişi
Dantelli iç çamaşırı giyenler aman dikkat!
Dantelli iç çamaşırı giyenler aman dikkat!
Yorumlar