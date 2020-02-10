Sivilceyi içten kurutan besinler neler bol bol balık tüketin!

Sivilceler en çok karşılaşılan cilt problemlerinden biri. Bazı yiyeceklerin içerisinde bulunan çinko, protein ve sağlıklı yağlar bu sorunu gidermede büyük rol oynuyor. Tükettiğiniz gıdaları doğru seçerek sivilceleri kurutabilir, yeniden oluşmasını engelleyebilirsiniz. İşte sivilceleri kökünden kurutan besinler!

Balık

Sağlıklı protein kaynağı olan balıklar çinko ve diğer mineraller bakımından da zengindir. Çinko sivilceleri hafifletmeye yardımcı mineraller arasında gösterilir. Ancak yine de fazla çinko tüketiminin toksik etkisi sebebiyle çinko takviyeleri uzman kontrolünde tüketilmelidir. Yeterli miktarda çinko ve genel sağlık için önemli bir rolü bulunan omega-3 yağ asitleri için alabalık, ton balığı, somon gibi soğuk su balıklarından faydalanabilirsiniz.

Sağlıklı yağlar

Aşırı yağlı gıdalar cildin daha fazla yağlanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabiliyor. Yağ için doğru kaynağı seçmek sağlıklı bir cilt için önemlidir.

Yağlı peynir, margarin, tereyağı yerine fındık, badem, keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar daha doğru bir seçim olacaktır. Ayrıca tükettiğiniz süt ve süt ürünlerinin yağsız veya az yağlı olmasına dikkat edin.

Tam tahıllı gıdalar

Tam tahıllı besinler beyaz undan üretilmiş gıdalardan daha çok lif, mineral ve vitamin içermektedir. Bu sayede kan şekerinin sabit tutulmasına yardımcı olarak hormon düzeylerini korur. Hormon dalgalanmaları nedeniyle oluşan sivilceler tam tahıllı gıdalar arasında yer alan esmer pirinç, yulaf, arpa ile azaltılabilir.

Öğün atlamamaya özen gösterin

Kan şekeri düzeyini yavaş yükselten glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenin. Yendikten sonra kan şekerini aniden yükselten gıdalar sivilce oluşumunu arttırabilir. Öğün atlamayın ve kahvaltı etmeden güne başlamayın.

Kahve ve çay tüketiminizi sınırlandırın

Günde 2 litre kadar su içmeye çalışın. Stresi yükselten kahve ve çay tüketimini sınırlandırın. Vitamin ve mineral bakımından zengin meyve suları veya bitkisel çaylardan içebilirsiniz.

Egzersiz yapın

Kendinize bir egzersiz programı hazırlayın ve haftanın en az 3 günü iyice terleyinceye kadar egzersiz yapın. Trans yağlarla hazırlanan, işlenmiş gıdalardan uzak durun. Daha az kızartma daha çok haşlama tüketin. Gıda boyası, kimyasal koruyucu ve sentetik gıda takviyeleri ile üretilen gıdaları yemeyin.