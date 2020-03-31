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Doktorları hedef alan Müge Anlı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutuldu!

Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu. Anlı'nın paylaşımına tepki üzerine tepki yağdı.

Doktorları hedef alan Müge Anlı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutuldu!
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te konuşan sunucu Müge Anlı'nın canlı yayında doktorlar için söylediği sözler sosyal medyada olay oldu. Migren hastalığı olduğunu söyleyen ve sürekli acile gittiğini belirten Müge Anlı, koronavirüs bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini fakat doktorların bunu tedbiren kabul etmediğini anlattı. Bunun arkasından söylediği "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" şeklindeki sözlerine ise sosyal medya kullanıcıları ateş püskürdü. . Binlerce sosyal medya kullanıcısının 'mügeanlıözürdile' hashtagi ile tweet attı.

''Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın''

İğne yaptıramadığını belirten Müge Anlı doktorların tavırlarından memnun olmadığını "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadelerini kullandı. Anlı devamında arabada migren iğne olmasını kabul etmeyen doktor için "İnşallah sen de birgün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" dediğini anlattı.

Sosyal medyadan eleştiri yağdı 

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı'ya ağır eleştiriler yöneltildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının 'mügeanlıözürdile' hashtagi ile tweet attı. Konu trend topic listesinde bir numaraya kadar da yükseldi.

 

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