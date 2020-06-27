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Hindistan cevizli fit toplar nasıl yapılır hafif ve lezzetli!

Hindistan cevizli lokmalık fit toplar diyet yapanlar için tatlı krizini anında dindirecek harika bir alternatif.Peki lokmalık toplar nasıl yapılır? İşte tarifi!

Hindistan cevizli fit toplar nasıl yapılır hafif ve lezzetli!
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Şeker kullanmadan hazırlanan, tamamen doğal ve sağlıklı bir tatlı yapmak istiyorsanız bu tarif tam da istediğiniz gibi! Yapılışı sadece 5 dakikanızı alacak, lezzetiyle büyüleyen lokmalık toplar oldukça da ekonomik. Çocukların da bayılacağı bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Hindistan cevizli lokmalık toplar tarifini aşağıda bulabilirsiniz...

Malzemeler:

1,5 su bardağı hindistan cevizi rendesi
1 yemek kaşığı labne
1 yemek kaşığı bal
1 paket bitter çikolata

Yapılışı:

Hindistan cevizi, bal ve labne peynirini bir kaba alarak elinizle güzelce yoğurun. Dilediğiniz şekli vererek yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 10 dakika buzluğa atın. Bu sırada çikolatayı benmari usulü eritin. Hazırladığınız Hindistan cevizli karışımı çikolataya bulayın ve tekrar buzdolabı ya da buzlukta dışı sertleşene dek bekletin. Afiyet olsun...

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