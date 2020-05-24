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Biberli çökelek bastırması tarifi kahvaltıda vazgeçilmeziniz olacak!

Biberli çökelek bastırması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltıda yepyeni şahane bir lezzete yer açmaya ne dersiniz?

Biberli çökelek bastırması tarifi kahvaltıda vazgeçilmeziniz olacak!
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Kahvaltıda yepyeni şahane bir lezzete yer açmaya ne dersiniz?  Biberli çökelek bastırması hazırlaması belki de en kolay ve pratik olan kış hazırlıklarından. Oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzete bayılacaksınız. Peki biberli çökelek bastırması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda biberli çökelek bastırması tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER:

500 gr.sivri biber, 500 gr.çökelek, 2 yemek kaşığı çörek otu,1/2 çay bardağızeytinyağı

HAZIRLANIŞI:

Biberleri yıkayın ve çekirdeklerini ayıkladıktan sonra iri iri doğrayın.Çökelekle çörek otunu güzelce karıştırın ve kavanozun dibine bir parmak genişliğinde bir taban oluşturacak şekilde bastırın.Üstüne biraz zeytinyağı gezdirin ve üstüne biberlerden bir miktarı bastırarak koyun.Üstüne tekrar çökelek, tekrar zeytinyağı ve biber şeklinde kavanozu doldurun ve tüm malzemenizi bitirin. En üstte çökelek ve zeytinyağı kalmasına dikkat edin.Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve güneş görmeyen serin bir yerde bir hafta kadar bekletin. Ardından yemeye hazır hale gelecektir.Açtığınız kavanozu bitene dek buzdolabında saklayın. Afiyetler olsun!

 

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