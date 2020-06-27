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Orgazm olamamanın 3 ilginç nedeni kontrolü kaybetmekten korkuyorsanız...

Çiftlerin cinsellik sorunlarından biride orgazm olamamadır işte orgazm olamamanın 3 şaşırtıcı nedeni!

Orgazm olamamanın 3 ilginç nedeni kontrolü kaybetmekten korkuyorsanız...
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Çiftler arasında yaşanan cinsel sorunların başında gelen orgazm olamama sorununa çözüm sağlamak için orgazm olamama nedenleri araştırılması gerekiyor. Cinsel problemlerin başında gelen orgazm olamama sorunu farklı nedenlere dayanmaktadır. Kişilerin durumuna göre cinsellikte orgazm olamama sorunu konuşmama kontrolü kaybetme gibi bir çok neden yatıyor. Eğer ki cinsel yaşantınızda orgazm konusunda sıkıntı yaşıyorsanız aşağıdaki nedenlere göz atın belki de bu nedenler orgazm olmanıza engel oluyordur.

Kontrolün Sizde Olmamasından Korkuyor Olabilirsiniz!

Her ne kadar uzmanlar cinsel ilişki esnasında kontrolün tamamen kaybedilmediğini söylesede bazı çiftler cinsellik esnasında kasılma ve titreme gibi sorunlardan dolayı seksin gerçekleşememesi durumlar yaşanabiliyor. Bu noktada mutlaka bir uzman yardımı alınması gerekmektedir.

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Öncelikli olarak herkesin bilmesi gereken şey şu ki tepemizde bizim ne istediğimizi veya nelerde hoşlandığımızı bilen bir düğme yok! Bu noktada partnerinizle zaman zaman cinsel yaşantınızı konuşarak istediğiniz veya istemediğiniz şeyleri konuşun. Ancak bu tarz şeyleri konuşurken fazla çekingen davrananlardansanız cinsel ilişki esnasında partnerinizi yönlendirerek anlamasını sağlayabilirsiniz.

Kullanılan İlaçlar Orgazmı Etkiliyor!

Düzenli olarak veya dönemsel olarak kullanılan bazı ilaçlar cinsel yaşantıyı da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Libidoyu düşüren ilaç kullanıyorsanız cinsel yaşantınızda orgazm olamama gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

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