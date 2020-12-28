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Hindistan cevizi yağının zararları neler uzmanlar uyarıyor faydasından çok zararı var!

Çoğunlukla faydalarından bahsedilen hindistan cevizi yağının kalp damar sistemi üzerinde öyle bir etkisi ortaya çıktı ki!İşte hindistan cevizi yağının zararları

Hindistan cevizi yağının zararları neler uzmanlar uyarıyor faydasından çok zararı var!
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Son yıllarda diyetlerde, atıştırmalıklarda yer verilen hindistan cevizi yağının zayıflatıcı etkisi olduğu yönündeki söylemlerin doğru olmadığına dikkat çeken Kardiyolog Dr. Öğr. Üyesi Arzu Yıldırım, "Kalp için sağlıklı olan zeytinyağıdır. Bunun dışında fındık, badem, cevizin yağı da tüketilebilir. Ancak hindistan cevizi yağının kısıtlanmasını öneriyoruz" dedi. 

Kalp ve damar hastalıkları, dünya ve Türkiye'de önde gelen ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Bu hastalıkların Türkiye'de görülme oranlarının arttığına dikkat çeken uzmanlar, kötü beslenmenin de kalp sağlığını olumsuz etkilediği belirtiyor.
 Doymuş yağların kalp için zararlı olduğunu ifade eden Kardiyolog Dr. Öğr. Üyesi Arzu Yıldırım, "Hindistan cevizi yağı çok faydalıymış gibi sunuldu. Zayıflatıyor, şekeri kontrol altına alıyor, kalp damar sağlığına da iyi geliyor gibi söylemler olunca insanlar bu yağın tüketimini artırdı. Hindistan cevizi yağını daha önce hiç kullanmayan insanlar bile, kahvesine, tatlısına eklemeye başladı. Ancak hindistan cevizi yağının kalp damar sistemi üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar bunun tam tersi olduğunu gösterdi" diye konuştu.

"Şeker üzerinde pozitif yönde bir etkisi yok" 

Amerika'da yapılan çalışmaya dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, "Çalışmada hindistan cevizi yağıyla analizler yer aldı. Bunların sonuçlarına göre hindistan cevizi yağının kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterolü artırdığı ortaya çıktı. LDL kolesterolün ne kadar zararlı olduğunu, kalp damar sistemini nasıl etkilediğini, damar tıkanıklığı, kalp krizine neden olabileceğini biliyoruz. Bizim bu yağdan kaçınmamız, tüketimini minimuma indirmemiz gerekir. Zayıflatıcı etkisi olduğu yönündeki söylemlerin aslında doğru olmadığını çalışmalar gösterdi. Şeker üzerinde de pozitif yönde bir etkisi yok. Bunları düşündüğümüzde, faydasından çok zararı olabilir değerlendirmesinde bulundu.

"Doymuş yağ tüketimini kısıtlayın" 

Hindistan cevizi yağını sürekli kullanan kişilerde ileriki dönemlerde kalp damar hastalığı, damar tıkanıklığı, kolesterol birikmesine bağlı plakların görülme ihtimalinin arttığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Arzu Yıldırım şunları söyledi: "Hindistan cevizi yağı aslında bir doymuş yağ. Biz hastalarımıza doymuş yağ tüketimini kısıtlamalarını öneriyoruz. Dolayısıyla bu yağın tüketimini de sınırlamaları gerekiyor. Kalp için sağlıklı olacak yağ, zeytinyağı. Bunun dışında fındık, badem, ceviz yağı da tüketilebilir. Hindistan cevizi gibi yağların kısıtlamasını istiyoruz.Hindistan cevizi yağını belki haftada 1 kere kahvenize koyup, keyif için tatlandırabilirsiniz ancak bunu yaparken faydasından çok zararının olduğunu düşünün."

 

KAYNAK:PEMBENAR

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