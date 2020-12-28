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İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu eğlenceli bir bölüm olacak!

İbo Show, yılbaşı özel programıyla seyircilere yeni yılın ilk anlarında eşlik edecek. İbo Show'da Bülent Ersoy, Seda Sayan gibi ünlü isimler yer alacak.

İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu eğlenceli bir bölüm olacak!
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Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show, yılbaşı özel programıyla seyirci karşısına çıkacak. Efsane bir gece ile seyirciye eşsiz bir eğlence yaşatacak programın yılbaşı gecesi konukları, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer olacak. 

İZLEYİCİYİ EFSANE BİR GECE BEKLİYOR 

9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak. İbo Show'un yılbaşı özel programının konukları ise Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer konuk olacak.

NOSTALJİ RÜZGARI YAŞANACAK

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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