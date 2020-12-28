İbrahim Büyükak baba oluyor sosyal medyadan duyurdu çok mutuluyuz!

Ünlü oyuncu İbrahim büyükak baba oluyor! İki yıl önce çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak baba olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Büyükak'ın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı.

''Bebek beklediğimizi çok mu belli ediyoruz''

Ünlü çift geçtiğimiz hafta haklarında çıkan bebek haberlerini doğrulamıştı. Bunun üzerine İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Büyükak, ”Bebek beklediğimizi çok mu belli ediyoruz.Çok mutluyuz

Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz” diyerek sevdiklerine teşekkür edip müjdeli haberi duyurdu.

Covid-19'a yakalanmıştı

Öte yandan oyuncu İbrahim Büyükak, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Gerekli tedaviyi gördükten sonra sağlığına kavuşan Büyükak, Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak,"Covid-19'u atlattığımın resmidir" notunu düşmüştü.

İşte o paylaşımı...

İbrahim Büyükak kimdir?

İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı.Bursa’da Olay Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Gırgır, Leman ve Lemanyak Dergileri’nde çeşitli yazıları yayımlandı.İstanbul’a döndükten sonra BKM Mutfak kadrosuna katılmış, oyunlar yazıp oyuncu olarak sahneye çıkmıştır. 2013 yılında 3+1 programıyla mayıs ayında Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Proğramı Acun Ilıcalı‘nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren “3 Adam” adıyla devam etmekteydi ancak Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler ile birlikte 3 Adam Yapım şirketini kuran İbrahim Büyükak programa ara vermiştir.