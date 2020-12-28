Pandemide fazla kilolardan kaçınmak için ne yapabiliriz işte püf noktaları!

Pandemi döneminde dışarı çıkmadan da ev içinde yapabileceğimiz egzersizlerle harekete geçebiliriz. Beslenme alışkanlıkları ile birlikte bu küçük hareketler koronavirüse karşı bağışıklığımızı güçlendirir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gizem Gençyürek, pandemi döneminde artan hareketsizlikle birlikte fazla kilolardan kaçınmanın püf noktalarını açıkladı."

Bu süreçle birlikte açık havadaki aktivitelerimiz ve egzersizlerimiz hatta günlük rutinlerimiz bile oldukça kısıtlandı. Benim tavsiye ettiğim şey, ev içerisinde hareketi mümkün olduğunuzca artırmak. Uzmanlar tarafından paylaşılan, internet üzerinden ulaşabileceğimiz birçok video mevcut. Bunlar aracılığıyla günlük 30-40 dakika egzersizler yapabiliriz veya gün içerisinde 2 kez 15-20 dakika evde tempolu yürüyüşler yapabiliriz.

“Beslenmenin yanında hijyen kuralları da vücut sağlığı için oldukça önemli”

Aksi takdirde kendimizi kısıtlandığımız ev ortamında tamamen pasifleştirip, bazı besinlerden olağanüstü bir etki beklerken kilo artışı ile birlikte birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliriz. Beslenmenin yanında hijyen kuralları da vücut sağlığı için oldukça önemli; bulunulan ortam havalandırılmalı ve eller sık sık sabunla yıkanmalı. Son olarak, bu dönemde günlük rutinimizde zaman ayırmakta zorlandığımız; ailemize, hobilerimize, izlemek istediğimiz filmlere, çalışmak istediğimiz makalelere odaklanabilir ve kendimizi stresten uzak tutabiliriz.