Kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Sofrada hangi yemek olursa olsun, üzerine rahatlıkla yenilebilecek lezzetiyle de en sık tercih edilen sütlü tatlıların başında geliyor. Kadayıflı muhallebi tatlısı, kavrulmuş tel kadayıfın aldığı en güzel formlarından biri! Muhallebisi ise kakaolu ya da meyveli bir pudingle de yapılabilir. Kadayıflı sütlü tatlılar arasında, kadayıflı muhallebi tariflerinin en güzeli olan tel kadayıflı bu muhallebi tarifi yapılışının kolaylığıyla da çok seveciğiniz bir lezzet. Peki yapılışı oldukça kolay olan kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır? İşte sizler için tarifi...

Malzemeler; 250 gram kadayıf, 5 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı tereyağı, bir su bardağı iri dövülmüş ceviz.

Muhallebi için; 1 litre süt, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 1 yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti.

Hazırlanışı; Tereyağını geniş bir tavada eritin. Kadayıflarınızı şekerle birlikte tereyağında ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurun. İçine dövülmüş cevizinizi ekleyip altını kapatın. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın. Bir sos tenceresinde un, nişasta, vanilya, şeker ve yumurtayı karıştırın. Sütü de ekleyip pişirmeye başlayın. Muhallebi kıvamını alınca altını kapatıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine krem şantiyi ilave edip mikserle çırpın. Kadayıflarınızın yarısını dikdörtgen tepsinizin tabanına iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını her tarafı eşit olacak şekilde yayın. En üste kadayıfların kalanını döküp yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. En az 2 saat buzdolabında katılaşması için bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.