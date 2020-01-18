search menu
search
close

Kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Kadayıflı muhallebi tatlısı, yapılışının kolaylığı aynı zamanda hafifliği ile en sık tercih edilen sütlü tatlıların başındadır. İşte sizler için tarifi.

Kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!
-A A+

Sofrada hangi yemek olursa olsun, üzerine rahatlıkla yenilebilecek lezzetiyle de en sık tercih edilen sütlü tatlıların başında geliyor. Kadayıflı muhallebi tatlısı, kavrulmuş tel kadayıfın aldığı en güzel formlarından biri! Muhallebisi ise kakaolu ya da meyveli bir pudingle de yapılabilir. Kadayıflı sütlü tatlılar arasında, kadayıflı muhallebi tariflerinin en güzeli olan tel kadayıflı bu muhallebi tarifi yapılışının kolaylığıyla da çok seveciğiniz bir lezzet. Peki yapılışı oldukça kolay olan kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır? İşte sizler için tarifi... 

Malzemeler; 250 gram kadayıf, 5 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı tereyağı, bir su bardağı iri dövülmüş ceviz.

Muhallebi için; 1 litre süt, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 1 yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti. 

Hazırlanışı; Tereyağını geniş bir tavada eritin. Kadayıflarınızı şekerle birlikte tereyağında ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurun. İçine dövülmüş cevizinizi ekleyip altını kapatın. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın. Bir sos tenceresinde un, nişasta, vanilya, şeker ve yumurtayı karıştırın. Sütü de ekleyip pişirmeye başlayın. Muhallebi kıvamını alınca altını kapatıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine krem şantiyi ilave edip mikserle çırpın. Kadayıflarınızın yarısını dikdörtgen tepsinizin tabanına iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını her tarafı eşit olacak şekilde yayın. En üste kadayıfların kalanını döküp yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. En az 2 saat buzdolabında katılaşması için bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yemek yerken yutkunamıyorsanız... Yemek yerken yutkunamıyorsanız...
Hastalıklar
Hem gösterişli hem lezzetli: Patlıcanlı pilav tarifi Hem gösterişli hem lezzetli: Patlıcanlı pilav tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Deniz Akkaya'nın estetiksiz haline bakın! Tanımak imkansız
Deniz Akkaya'nın estetiksiz haline bakın! Tanımak imkansız
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Önceki Haberler
Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa eden kadından açıklama geldi!
Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa eden kadından açıklama geldi!
Yetişkin film sitesinden Kraliyet gelinine ahlaksız teklif!
Yetişkin film sitesinden Kraliyet gelinine ahlaksız teklif!
Yine yaptı yapacağını! Son paylaşımı olay!
Yine yaptı yapacağını! Son paylaşımı olay!
Saç boyası nasıl daha çabuk akar?
Saç boyası nasıl daha çabuk akar?
Akın ve sevgilisinin +18 bulunan videosu Youtube'dan kaldırıldı!
Akın ve sevgilisinin +18 bulunan videosu Youtube'dan kaldırıldı!
Mısır ununun cilde bu faydası inanılmaz!
Mısır ununun cilde bu faydası inanılmaz!
Twitter'a damga vurdu! Herkes onu konuşuyor!
Twitter'a damga vurdu! Herkes onu konuşuyor!
Chloe'den kabin ateşi pozu! Görenler dönüp dönüp tekrar baktı!
Chloe'den kabin ateşi pozu! Görenler dönüp dönüp tekrar baktı!
Yorumlar