Melisa Şenolsun Atiye dizisindeki rolüyle IMDb listesinde zirveye ulaştı!

Atiye dizisinde hayat verdiği Cansu karakteri ile konuşulan Melisa Şenolsun, sinema veri tabanı IMDb'nin; kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Star Metre adlı sıralama listesinde Türkiye'de birinci sıraya yerleşti. Güzel oyuncunun ardından listede Beren Saat ve Mehmet Günsür yer aldı.

Adından sık sık söz ettiriyor

Aralık'ta vizyona giren Güzelliğin Portresi filminde oyunculuğuyla eleştirmenlerden tam not alan Melisa Şenolsun, Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı Netflix'in Atiye dizisindeki rolüyle son günlerin en popüler isimlerinden biri olmuştu.