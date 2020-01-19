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Ünlü şarkıcı Miley Cyrus eski eşine nispet yaparcasına küvet pozu verdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, eski eşi Liam Hemsworth'in yeni sevgilisiyle görüntülenmesinin ardından nispet yaparcasına küvet pozu paylaştı.

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus eski eşine nispet yaparcasına küvet pozu verdi!
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Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, eski kocası Liam Hemsworth'un yeni sevgilisiyle görüntülenmesi sonrası banyoda çekilen bir fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından bu pozlar eski eşe nispet olarak yorumlandı.

Eski eşe misilleme!

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ile eski eşi oyuncu Liam Hemsworth arasındaki çekişme sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle plajda samimi bir şekilde görüntülenen Hemsworth'e misilleme Cyrus'tan geldi.

Neler kaybettiğine dön bir bak pozu!

Bir süredir şarkıcı Cody Simpson'la birlikte olan 27 yaşındaki Cyrus, sevgilisine küvette poz verdi. Simpson sevgilisinin fotoğrafının Instagram hesabından paylaşırken, sosyal medya kullanıcıları bunu Cyrus'un Hemsworth'e mesaj gönderdiği şeklinde yorumladı. Birçok kullanıcı Cyrus'un pozu üzerine "Liam'a neler kaybettiğini göstermek istiyor" yorumunda bulundu.

Ağustos'ta ayrılmışlardı

Cyrus ve Hemsworth bir dargın bir barışık evliliklerine Ağustos ayında son vermişti. Ünlü şarkıcı ekim ayından bu yana Simpson'la birliktelik yaşıyor.

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