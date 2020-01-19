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Kraliyet ailesinden ayrılan Megan Markle ve Prens Harry'e Kraliçe'den destek!

Geçtiğimiz günlerde Kraliyet ailesinden ayrılma kararlarıyla gündemi sallayan Megan Markle ve Prens Harry çiftini Kraliçe Elizabeth bir açıklamayla destekledi.

Kraliyet ailesinden ayrılan Megan Markle ve Prens Harry'e Kraliçe'den destek!
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Kraliyet üyeliğinden çekilme kararıyla tüm dünyanın gündemine oturan Meghan ve Harry cephesinde sevindirici gelişmeler yaşanıyor. En son Kanada'da görüntülenen çifte kraliyet ailesinin en üst mertebeden destek geldi.

"Ailemin her zaman en sevilen üyeleri olacak"

Kraliçe Elizabeth yaptığı açıklamada, "Aylarca süren konuşmaların ve yeni tartışmaların ardından, torunum ve ailesi için ileriye dönük yapıcı ve destekleyici bir yol bulduğumuz için mutluyum. Harry, Meghan ve Archie ailemin her zaman çok sevilen üyeleri olacak" ifadelerini kullandı.

Özel gündemle toplanmışlardı

Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, Kraliçe'nin riyasetinde geçen hafta Norfolk'un Sandringham köyünde bir araya gelmişti. Kraliyet ailesinin böyle bir toplantıyı kamuoyuna duyurması, İngiliz basınında "bir ilk" şeklinde nitelendirilmişti.

Ne olmuştu?

Harry ve Meghan çifti, önceki hafta sosyal medyada yaptıkları açıklamayla, kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika'da bir kısmını da İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu. Çift, geçen yıl haklarında yapılan haberler nedeniyle bazı İngiliz gazeteleriyle mahkemelik olmuştu. Harry, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, basının kendilerine muamelesinin annesi Prenses Diana'ya yapılan muameleye benzediğini ileri sürmüştü.

 

 

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