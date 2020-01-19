Düğün makyajı nasıl olmalı profesyonellere güvenin!

Kadınların hayatlarında en çok önem verdiği gün olan düğün tarihi gelip çattığında yapacağınız makyajın nasıl olması gerektiğini düşünüyorsanız bu içerik size göre. Kusursuz bir makyaja sahip olmak istiyorsanız aşağıda sizin için derlediğimiz ipuçlarına göz atın. İşte düğün makyajında kusursuz görünümün sırları!

Makyaj yaptıracağınız yeri iyi araştırın

Makyajınızın tüm gün yüzünüzde hiç bozulmadan kalması, düğün günü en önemli şeylerden biri. Bu da ancak doğru ve kaliteli ürünler kullanmak ile olur. Düğün makyajınızı yaptıracağınız yeri iyice araştırmak, hangi ürünlerin kullanıldığını öğrenmek, düğün gününde yaşanacak olası bir sorunun önüne geçecektir.

Düğünden önce makyaj provası yapın

Düğünden önce makyajınızı yaptıracağınız profesyonel kişiler ile mutlaka makyaj provası yapın. Düğün günü yaptıracağınız makyajı önceden denemiş olduğunuz için stres olmayacaksınız ve kendinizi emin ellerde hissedeceksiniz.

Her makyajı beğenip beklentiye girmeyin

Ünlülerden ve Instagram fenomenlerinden gördüğünüz makyaj stillerini örneğin; kontür uygulanmış bir cilt ve gölgeli göz makyajını çok beğenmiş olabilirsiniz fakat makyaj sanatçıları düğünlerde genellikle abartı makyaj yapılmasını önermiyor. O yüzden makyaj konusunda profesyonellere danışmanızda fayda var.

Düğünden önce mutlaka cilt bakımı yaptırın

Makyajın birçok kusuru kapattığı doğrudur fakat sağlıklı ve daha canlı bir cilt için düğünden 3 ay önce cilt bakımına başlayın. Düzenli olarak cilt bakımına gitmek, hafif bir makyajla bile canlı, ışıl ışıl görünmenize yardımcı olacaktır.

Profesyonellere güven duyun

Yaptıracağınız makyaj ile alakalı fikirleriniz olabilir fakat bunu profesyonellere danıştığınızda onaylamıyorlar ise onlara ve güvenin ve onlar size en iyisine yönlendirsin.

Konuşmaktan korkmayın

Kendinizi her ne kadar profesyonel makyaj yapan kişilere emanet etseniz dahi bu sizin en önemli gününüz olacağından içinize sinmeyen durumları mutlaka belirtin. Böylece tüm günü sevmediğiniz bir makyaj ile geçirmek zorunda kalmamış olursunuz.

Düğünden önce rahatlayın

Ciltte birçok sorunun temel nedeni strestir. Bu nedenle her ne kadar zor olsa da düğünden önce dinlenmeye çalışın ve rahatlayın.