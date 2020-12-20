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İbo Show'a konuk olan Zara değişimiyle gündem oldu!

Yıllar sonra ekrana dönen İbo Show'a dün akşam Zara, Yılmaz Vural, Oya Başar ve Oktay Kaynarca konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in programında yer alan şarkıcı Zara

İbo Show'a konuk olan Zara değişimiyle gündem oldu!
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show', dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. İbo Show'un bu haftaki konuklarından Zara'nın değişimi ise izleyicinin dikkatini çekti.

Zara yeni görüntüsüyle programa damga vurdu

Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'da bu hafta Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar konuk oldu. Zara, programa şarkılarıyla ve yepyeni görüntüsüyle damga vurdu.

Bambaşka birine dönüştü

Oktay Kaynarca ve Zara, gecenin en dikkat çeken iki ünlü ismiydi. Ancak sosyal medyada ise Zara'nın değişimi konuşuldu. Ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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