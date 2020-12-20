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Tüylerden kurtulmanın doğal yolu nane çayı tüy sorununu çözüyor!

Kadınların en çok karşılaştığı sorunlardan biri de istenmeyen tüyler. İstenmeyen tüylerden kurtulmanıza yarayacak doğal yöntemleri paylaşıyoruz...

Tüylerden kurtulmanın doğal yolu nane çayı tüy sorununu çözüyor!
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Hormonal sebepler, genetik, polikistikover sendromu gibi nedenlerle bazı kadınlarda daha fazla tüy görülebiliyor. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz olmamasına rağmen istenmeyen tüyleriniz varsa bunun çözümleri doğada mevcut. Vücudunuzdaki tüylerden kurtulmak için ağda veya epilasyon gibi acı veren yöntemleri kullanmak zorunda değilsiniz. İşte tüy sorununu gidermeye yardımcı olan doğal yöntemler!

Şeker ve bal

Şeker mükemmel bir peeling maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Şeker ve bal yardımıyla ölü cilt hücrelerini temizlerken, fazla kıllardan da kurtulursunuz. Ayrıca, bal cildi iyi nemlendirir ve herhangi bir enfeksiyon veya döküntü riskini azaltır. 3 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı balı mikrodalgaya uygun bir kaba koyun. Şeker tamamen eriyene kadar birkaç saniye ısıtın. Mikrodalgadan çıkarın, isteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı limon suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımın biraz soğumasını bekleyin. Hafif ılık karışımı istenmeyen tüylerinizin olduğu bölgelere uygulayın. İşte size ev yapımı ağda tarifi!

Nane çayı

Birkaç bardak nane çayı içmek; istenmeyen tüy problemini çözebilir. Nane çayı, hormon seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur ve vücutta aşırı tüylenmeye neden olan androjen üretimini dengeler. 1 su bardağı su kaynattıktan sonra içine 1 çay kaşığı kuru nane ekleyin. Karışımın üstünü örtün ve 10 dakika bekletin. Daha sonra çayı süzün ve için. Günde 1 ya da 2 kez tüketebilirsiniz.

Yumurta beyazı

İstenmeyen vücut tüylerini gidermek için yumurta akı kullanabilirsiniz. Aslında, yumurta akı, istenmeyen tüylerin yanı sıra cildinizdeki kirleri gidermek için maskelerinizde mükemmel bir bileşen olarak çalışır. 1 yumurtadan elde ettiğiniz yumurta akını iyice çırpın. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker ve ½ yemek kaşığı mısır unu ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı vücudunuzun tüylü kısmına uygulayın. 15 ila 20 dakika kurumaya bırakın ve daha sonra maskeyi soyun. Bölgeyi bol su ile yıkayın. Ancak unutmayın ki bu yöntem kalın kıl kökleri için pek başarılı olmayacaktır.

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