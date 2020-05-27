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Ev yapımı dudak kremi nasıl yapılır çatlakları gideriyor!

Değişen hava şartları nedeniyle dudaklarımız çok çabuk kuruyabiliyor. Sağlıklı dudaklara kavuşmanızı sağlayacak dudak nemlendiricisi tarifi içeriğimizde!

Ev yapımı dudak kremi nasıl yapılır çatlakları gideriyor!
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Çatlayıp, kabuklanan dudaklar soğuk havaların cildimizde yarattığı problemlemlerden biri. Dudak nemlendiricilerine para vermeden evinizde nemlendirici hazırlayabilirsiniz. Üstelik dudak nemlendiricisi hazırlamak sandığınızdan çok daha basit. İşte 4 malzemeli dudak nemlendiricisi tarifi!

Ev yapımı dudak nemlendiricisi tarifi

Malzemeler:

1/3 su bardağı hindistan cevizi yağı
1 çorba kaşığı balmumu
1/4 su bardağı toz şeker
2 çay kaşığı pancar kökü tozu

Hazırlanışı: İlk önce cezveye toz şekeri ve pancar kökü tozunu koyun. Daha sonra Hindistan cevizi yağını ilave edin. Balmumunu ekleyin. Karıştırın ve düşük ısı ile eritin. Ardından karışımı ruj tüpüne ya da küçük krem kabına koyun. Karışım soğuyup sertleştikten sonra kullanabilirsiniz. 

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