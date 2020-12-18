Ebru Gündeş beyin anevrizması geçirdiği günleri anlattı 21 yıl önce yeni hayata başladı

Ebru Gündeş, 1999 yılında bir albüm tanıtımı sırasında beyin anevrizması geçirmiş, acil hastaneye kaldırılıp, saatler süren riskli bir beyin ameliyatı olmuştu. Posta gazetesinde yer alan habere göre; Prof. Dr. Cengiz Kuday, "Ebru Gündeş geldiğinde çok kötü durumdaydı. Hemen ameliyat etmesek ölürdü" demişti.

Ameliyatını gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür

Ünlü şarkıcı, hayata tutunuşunun 21'inci yılında doktoruna ve ekibine şu sözlerle teşekkür etti: Yıllar önce bugün önce Allah’ın izniyle sonra doktor ve ekibinin çabalarıyla yeni bir hayata başladım. Allah, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı başımızdan eksik etmesin."

Hayranlarından anlamlı bağış

46 yaşındaki sanatçı, beyin ameliyatının ardından aylar süren ilaç tedavisi gördü ve sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş'in sevenleri, bu olayın yıldönümünde örnek bir davranış sergiledi. Gündeş'in hayran grubu, sanatçı adına UNICEF'a bağış yaptı. Yardıma muhtaç çocuklara bot, maske, eldiven ve tulum yollandığı açıklandı.