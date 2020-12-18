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İngiliz şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, zayıflamak için balık diyeti yaparken ölümden döndü. Ünlü şarkıcı cıva zehirlenmesi yaşadı.

İngiliz şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü
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İngiliz şarkıcı Robbie Williams, balık diyeti nedeniyle ölümden döndüğünü açıkladı. 46 yaşındaki şarkıcı "Günde iki kez balık yiyordum ve doktorum şimdiye kadar gördüğü en yüksek cıva zehirlenmesine sahipsin" diye konuştu.

"Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölebilirdim"

Williams, kendisini Türk kökenli eşi Ayda'nın kurtardığını söylerek, "Cıva testi yaptırdım çünkü eşim nevrotiktir ve her zaman her türlü testi yaptırır. Her neyse, Tanrıya şükür! Cıva ve arsenik zehirlenmesinden ölmüş olabilirdim" ifadelerini kullandı. Hemen bitki bazlı beslenmeye geçtiğini belirten Williams, Türk eşi Ayda'nın ikinci defa hayatını kurtardığını söyledi.

Cıva zehirlenmesi nasıl olur?

Cıva doğal olarak balıklarda, kabuklu deniz hayvanlarında ve balık yiyen hayvanlarda oluşan bir elementtir. Marlin, köpek balığı ve kılıç balığı dahil olmak üzere besin zincirinin tepesindeki balıklarda daha yüksek seviyelerde bulunur. Kişilerin kabuklu deniz ürünlerini ve belirtilen balıkları fazla tüketmesiyle vücutlarında cıva miktarı yükselir. Cıvaya çok fazla maruz kalmak beyne, kalbe, böbreklere, akciğerlere ve bağışıklık sistemine zarar verebilir. Metal, doğmamış bebeklerin veya küçük çocukların kan dolaşımındaysa, insan sinir sistemlerine zarar verir, bu da onların düşünmesini ve öğrenmesini zorlaştırır. Cıva zehirlenmesi sonucu zayıf periferik görüş, el ayak koordinasyon eksikliği ve kas güçsüzlüğü ortaya çıkar.

Kaynak: DHA

 

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