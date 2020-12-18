search menu
search
close

Ece Erken son haliyle şaşırttı! Yüzünü görenler tanıyamadı!

Bir süredir Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan sunucu Ece Erken, sosyal medyada bir video paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekti.

Ece Erken son haliyle şaşırttı! Yüzünü görenler tanıyamadı!
-A A+

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında yorumculuk yaptığı dönemde, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Ece Erken, son haliyle şoke etti.

Estetik operasyonlar yüzünde şişliğe neden oldu

Takvim'in haberine göre; New York'ta tatil yapan 42 yaşındaki sunucu, Instagram hesabından paylaştığı video ile magazin gündemine geldi. Ece Erken'in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği konuşulurken, aldığı kilolar da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşkı olay oldu

Ünlü sunucunun, o dönem Benan Mahmutyacıcıoğlu'yla evli olan Avukat Şafak Mahmutyacıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba etkisi yaratmıştı. Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanınca, ayrıldığı sevgilisiyle barışmıştı. 

Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşandıEce Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşandı

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ebru Gündeş zor anlarını anlattı: 21 yıl önce yeni bir hayata başladım Ebru Gündeş zor anlarını anlattı: 21 yıl önce yeni bir hayata başladım
Magazin
Victoria Secret meleği hamile olduğunu cesur paylaşımıyla duyurdu! Victoria Secret meleği hamile olduğunu cesur paylaşımıyla duyurdu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu olay oldu!
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu olay oldu!
'Meksikalı Kim Kardashian' kalçasını büyütmek isterken canından oldu!
'Meksikalı Kim Kardashian' kalçasını büyütmek isterken canından oldu!
Sharapova'dan sevenlerini üzen haber!
Sharapova'dan sevenlerini üzen haber!
Evladını kaybeden Ebru'dan yürek yakan sözler! Evlat acısı dinmiyor!
Evladını kaybeden Ebru'dan yürek yakan sözler! Evlat acısı dinmiyor!
Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi'nin doğum gününü böyle kutladı!
Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi'nin doğum gününü böyle kutladı!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönünün son hali hayranlarını şaşırttı!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönünün son hali hayranlarını şaşırttı!
Önceki Haberler
Sakın denemeyin! Günde iki kez balık yiyen şarkıcı ölümden döndü!
Sakın denemeyin! Günde iki kez balık yiyen şarkıcı ölümden döndü!
Sütlü tatlı sevenlere: Limonlu süt tatlısı
Sütlü tatlı sevenlere: Limonlu süt tatlısı
Börek tadında: Patates mücveri
Börek tadında: Patates mücveri
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı ilişkisinde flaş gelişme!
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı ilişkisinde flaş gelişme!
Kaan'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım! O ayrıntı dikkat çekti!
Kaan'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım! O ayrıntı dikkat çekti!
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesi olay oldu!
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesi olay oldu!
İşte ev dekorasyonunda farklılık yaratmanın en etkili yolları!
İşte ev dekorasyonunda farklılık yaratmanın en etkili yolları!
Günde 100 tel saç dökülmesi ne anlama geliyor?
Günde 100 tel saç dökülmesi ne anlama geliyor?
Yorumlar