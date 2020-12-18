Ece Erken son haliyle şaşırttı! Yüzünü görenler tanıyamadı!

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında yorumculuk yaptığı dönemde, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Ece Erken, son haliyle şoke etti.

Estetik operasyonlar yüzünde şişliğe neden oldu

Takvim'in haberine göre; New York'ta tatil yapan 42 yaşındaki sunucu, Instagram hesabından paylaştığı video ile magazin gündemine geldi. Ece Erken'in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği konuşulurken, aldığı kilolar da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşkı olay oldu

Ünlü sunucunun, o dönem Benan Mahmutyacıcıoğlu'yla evli olan Avukat Şafak Mahmutyacıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba etkisi yaratmıştı. Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanınca, ayrıldığı sevgilisiyle barışmıştı.