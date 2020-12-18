search menu
search
close

Patates mücveri nasıl yapılır benzersiz bir tat!

Patates mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Hazırlayabileceğiniz en kolay yemeklerden olan patates mücveri tarifini sizin için paylaşıyoruz...

Patates mücveri nasıl yapılır benzersiz bir tat!
-A A+

Fırında patates mücveri pratik bir börek yapmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Yufka derdi olmadan yalnızca malzemeleri karıştırarak hazırlanan patates mücveri enfes lezzetiyle de mest ediyor. Yaparken zamanınızı çalmayacak üstelik oldukça lezzetli fırında patates mücver tarifi sizi büyüleyecek. İşte nefis fırında patates mücver tarifi...

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
2/3 su bardağı sıvı yağ
3 adet patates(orta boy)
1 kase beyaz peynir
1 kase ayıklanmış maydanoz
1 tatlı kaşığı (silme)tuz
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1,5 paket kabartma tozu
2 su bardağı un(250-260 g)
1 tatlı kaşığı susam(üzeri için)
1 tatlı kaşığı çörek otu(üzeri için)

Hazırlanışı:

Yumurtaları, yoğurdu, sıvı yağı geniş bir kaba alıp bir çırpıcıyla güzelce çırpın. Soyup rendeleyip fazla suyunu sıktığınız patatesleri, ince kıyılmış maydanoz ve ufalanmış peyniri de ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra kabartma tozu, toz kırmızı biber, karabiber, tuz ve kimyonu ekleyin. Son olarak elenmiş ununu azar azar yedirerek karıştırın. Çok hafifçe yağlamış olduğunuz 30x30 boyutlarında borcama dökün ve üzerini bir spatulayla düzeltin. Susam ve çörek otunu serpin. Önceden ısıtılmış fanlı veya turbo ayarda 180 derece fırında kontrollü olarak 45-48 dakika kadar pişirin. Üstü eşit bir şekilde kızarınca fırında alın, fırından çıkardıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirip servis edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sütlü tatlı sevenlere: Limonlu süt tatlısı Sütlü tatlı sevenlere: Limonlu süt tatlısı
Tatlı
Devam sütü, çocukların beslenmesinde büyük önem taşıyor! Devam sütü, çocukların beslenmesinde büyük önem taşıyor!
Çocuk
En Güncel Galeriler
'Meksikalı Kim Kardashian' kalçasını büyütmek isterken canından oldu!
'Meksikalı Kim Kardashian' kalçasını büyütmek isterken canından oldu!
Sharapova'dan sevenlerini üzen haber!
Sharapova'dan sevenlerini üzen haber!
Evladını kaybeden Ebru'dan yürek yakan sözler! Evlat acısı dinmiyor!
Evladını kaybeden Ebru'dan yürek yakan sözler! Evlat acısı dinmiyor!
Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi'nin doğum gününü böyle kutladı!
Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi'nin doğum gününü böyle kutladı!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönünün son hali hayranlarını şaşırttı!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönünün son hali hayranlarını şaşırttı!
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
Önceki Haberler
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı ilişkisinde flaş gelişme!
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı ilişkisinde flaş gelişme!
Kaan'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım! O ayrıntı dikkat çekti!
Kaan'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım! O ayrıntı dikkat çekti!
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesi olay oldu!
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesi olay oldu!
İşte ev dekorasyonunda farklılık yaratmanın en etkili yolları!
İşte ev dekorasyonunda farklılık yaratmanın en etkili yolları!
Günde 100 tel saç dökülmesi ne anlama geliyor?
Günde 100 tel saç dökülmesi ne anlama geliyor?
Victoria Secret meleği hamile olduğunu cesur paylaşımıyla duyurdu!
Victoria Secret meleği hamile olduğunu cesur paylaşımıyla duyurdu!
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu!
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu!
Uyku problemi yaşayanlarda bu hastalık görülüyor!
Uyku problemi yaşayanlarda bu hastalık görülüyor!
Yorumlar