Patates mücveri nasıl yapılır benzersiz bir tat!

Fırında patates mücveri pratik bir börek yapmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Yufka derdi olmadan yalnızca malzemeleri karıştırarak hazırlanan patates mücveri enfes lezzetiyle de mest ediyor. Yaparken zamanınızı çalmayacak üstelik oldukça lezzetli fırında patates mücver tarifi sizi büyüleyecek. İşte nefis fırında patates mücver tarifi...

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

2/3 su bardağı sıvı yağ

3 adet patates(orta boy)

1 kase beyaz peynir

1 kase ayıklanmış maydanoz

1 tatlı kaşığı (silme)tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1,5 paket kabartma tozu

2 su bardağı un(250-260 g)

1 tatlı kaşığı susam(üzeri için)

1 tatlı kaşığı çörek otu(üzeri için)

Hazırlanışı:

Yumurtaları, yoğurdu, sıvı yağı geniş bir kaba alıp bir çırpıcıyla güzelce çırpın. Soyup rendeleyip fazla suyunu sıktığınız patatesleri, ince kıyılmış maydanoz ve ufalanmış peyniri de ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra kabartma tozu, toz kırmızı biber, karabiber, tuz ve kimyonu ekleyin. Son olarak elenmiş ununu azar azar yedirerek karıştırın. Çok hafifçe yağlamış olduğunuz 30x30 boyutlarında borcama dökün ve üzerini bir spatulayla düzeltin. Susam ve çörek otunu serpin. Önceden ısıtılmış fanlı veya turbo ayarda 180 derece fırında kontrollü olarak 45-48 dakika kadar pişirin. Üstü eşit bir şekilde kızarınca fırında alın, fırından çıkardıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirip servis edin.