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Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü sosyal medyada gündem oldu!

ünlü şarkıcı Ebru Polat, bu kez kendi fotoğrafını öptüğü anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Paylaşıma adeta yorum yağdı.

Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü sosyal medyada gündem oldu!
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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem oldu. Polat, kendi fotoğrafını dudağından öptüğü pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Polat'ın "1 dal alsam yine dudaklarından" notuyla yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

Hadise'ye destek vermişti 

Öte yandan Ebru Polat, sahne kıyafeti eleştirilen Hadise'ye sahip çıkmıştı. Instagram'dan mayolu pozunu paylaşan Polat, "Hadise yanındayız... herkes baksın kendi işine... milletten sanane.. laf anlatmak zordur haddini bilmeyene.. en iyisimi hadi biz denize.... al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü sosyal medyada gündem oldu!
 

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