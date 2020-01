Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı!

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Can Yaman son olarak libido çıkışıyla birçok kişinin eleştirisine maruz kalmıştı. Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti. İzmir Bornova'daki askeri birliğine teslim olan ünlü oyuncunun saç ve sakalını kestirdiği son görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Yaman'ın şimdide kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı.

Berberi paylaşmıştı

Uzun saç ve sakalıyla büyük bir kitlenin beğenisini kazanan Can Yaman'ın asker tıraşı olduğu fotoğraf, berberi tarafından paylaşılmıştı.

Kamuflajlı ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın birliğinden de ilk fotoğraf ortaya çıktı. Yaman'ın yemek yediği esnada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.