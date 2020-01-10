Mişoriz nasıl yapılır muhteşem Arnavut lezzeti!

Mişoriz Arnavutların, Türk ve dünya mutfağına kattığı lezzetlerden biri. Türkiye'de Büryan adıyla da bilinen mişorizin enfes tadı damaklarınızı şenlendirecek. Arnavutça’da mish (et) oriz (pirinç) kelimelerinin birleşimi ile adını alan mişoriz etli pilav anlamına geliyor. Mişoriz, dana, kuzu ve tavuk etinden yapılabilir. Genel malzemelerini, et, pirinç, salça veya kırmızı toz biber, soğan oluşturur ve fırında pişirilir. Misafirlere hazırlanan ziyafetlerde ve özellikle bayramlarda Arnavut mutfağının en önemli yemeğidir ve mutlaka yapılır. İşte Arnavut pilavı, mişoriz tarifi...

Malzemeler:

750 gr tavuk eti (kuzu eti ile de yapılabilir)

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı et suyu

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 büyük domates

Tuz,karabiber

1 yemek kaşığı tereyağ (et suyunun yağ oranına göre arttırılabilir)

Arnavut pilavı nasıl yapılır?

Tavukları yaklaşık 40 dk düdüklüde haşlayın. Pirinçlerin üzerine sıcak su ve tuz ilave ederek yarım saat bekletin. Tencereye yağ, küçük doğranmış havuç ve soğanları alarak kavurun. Domates rendesini ve karabiberi ilave edin. Bol su ile yıkayarak suyunu süzdüğünüz pirinci ve tuzu ekleyerek kavurun. Kavrulan pirinçleri ısıya dayanıklı bir tepsiye alarak üzerine etleri yerleştirin. Suyunu ekleyerek 170 derce fırında pişirin. Arzuya göre üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis yapabilirsiniz. Dilerseniz tavukları tencereye yerleştirerek tencerede de pişirebilirsiniz.