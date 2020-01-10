search menu
search
close

Fırında helva nasıl yapılır yedikçe yiyesiniz gelecek!

Kış mevsimine en çok yakışan tatlılardan olan fırın helva muhteşem tadıyla tatlı krizlerinizi giderecek. İşte sıcacık ve yoğun tadıyla fırında helva tarifi!

Fırında helva nasıl yapılır yedikçe yiyesiniz gelecek!
-A A+

Genellikle balık yedikten sonra yemeği tercih ettiğimiz bir tatlı fırında sıcak helva. Tahinin sıcacık ve yoğun tadı sizi büyülemeye yetecek. Kiremit güveçte, üzeri fındık, fıstık ve dondurma ile süslenerek servise hazır hale getirilen helva kışın en sevilen tatlılarından biri. Evinizde basit yöntemlerle fırında sıcak helva yapmanız çok kolay. İşte kış tatlılarının vazgeçilmezi fırında sıcak helva tarifi... 

Malzemeler:

300 gram tahinli helva (fıstıklı, sade ya da dilediğiniz çeşit)
1 yemek kaşığı
Limon suyu
1 çay bardağı süt
1,5 tatlı kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

Helvayı küp küp doğrayın. Bir kabın içerisine alın. Üzerine sütü, oda sıcaklığındaki tereyağını, limon suyunu ilave ederek çatal yardımıyla ezin ya da blenderdan geçirin. Hazırladığınız karışımı orta boylarda ya da küçük boylardaki güveç ya da ısıya dayanıklı kapların içerisine pay edin. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun... 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu erkeklerle evlenmeyi aklınızdan geçirmeyin! Bu erkeklerle evlenmeyi aklınızdan geçirmeyin!
İlişkiler
Kışın evinizin havasını değiştirecek yöntemler! Kışın evinizin havasını değiştirecek yöntemler!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Önceki Haberler
Enfes Arnavut pilavı: Mişoriz
Enfes Arnavut pilavı: Mişoriz
Doğru fondöten seçmenin 3 altın kuralı!
Doğru fondöten seçmenin 3 altın kuralı!
Kanseri önleyen mucize meyve!
Kanseri önleyen mucize meyve!
Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin!
Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin!
Ciltteki kırışıklıkları yok ediyor!
Ciltteki kırışıklıkları yok ediyor!
Demet'ten Atatürk çıkışıyla gündem olan Tuğçe'ye zehir zemberek sözler
Demet'ten Atatürk çıkışıyla gündem olan Tuğçe'ye zehir zemberek sözler
Bağırsak iltihabını iyileştiriyor!
Bağırsak iltihabını iyileştiriyor!
Polise ifade veren Aleyna'nın açıklaması bomba!
Polise ifade veren Aleyna'nın açıklaması bomba!
Yorumlar