Kışın evi havalandırma yolları neler mumlar kurtarıcınız olsun!

Soğuk havalar sebebiyle kış mevsiminde evin havasını değiştirmek zor olabiliyor. Ancak deneyeceğiniz basit yöntemlerle evinizin havasını değiştirip temizlemeniz mümkün hale gelecek. Mumlar, kötü kokuları gidermede yardımcılarınızdan biri olabilir. İşte evinizin havasını değiştirecek o yöntemler!

Evi düzenli havalandırın

Sabahları uyanır uyanmaz önce yatak odanızı, daha sonra salon ve diğer odaları kısa anlarla da olsa havalandırmanız önemli. Penceresini açtığınız oda içinde bulunmayarak soğuk havadan kendinizi koruyabilirsiniz.

Davlumbazı mutlaka temizleyin

Davlumbazın temizlikte çok önemli bir role sahip olduğunu sakın unutmayın. Evinizde temiz bir hava sağlamak için yemek yaparken mutlaka davlumbazı açın. Davlumbaz hem ağır kokuyu çeker hem de içerideki havayı hareketlendirerek sirkülasyon sağlamaya yardımcıdır.

Belirli eşyaları düzenli temizlemek

Evdeki klima ve havalandırmaların, mutfaktaki davlumbazın filtrelerini her kış başında mutlaka ve düzenli olarak temizleyin ya da temizlettirin. Eğer yeni bir havalandırma sistemi ya da klima satın alacaksanız, hava temizleme özelliği olmasına dikkat edin.

Mumlar büyük kurtarıcınız olacak

Mum sadece dekoratif bir aksesuar değil, aynı zamanda kötü kokuları gideren bir eşya. Özellikle sigara içiliyorsa mum kullanmak oldukça faydalı olur. Evin her yerinde bolca mum bulundurun.

Isıtıcaları kullanmadan önce temizleyin

Kış mevsiminde ilk yapacağınız işlem kullandığınız ısıtıcıları temizlemek. Soba, şömine, kalorifer ve baca temizliğini mutlaka yapılmalı. Kış günlerine hem daha etkili çalışacak hem de koku yapmayacak ısıtıcılarla başlayın.

Halı ve koltuk temizliğine dikkat!

Halı, koltuk gibi dokusunda kokuyu hapsedecek mobilya ve parçaları düzenli olarak fırçalayarak temizleyin ve özel kokular kullanın. Mümkünse halınızı ve koltuk kılıflarını çıkarıp ara ara havalandırın.

Bitkilere evinizde yer açın

Kışın evinizde temiz hava yaratmak istiyorsanız en büyük kurtarıcınızlardan biri de bitkiler olacaktır. Paşa kılıcı, Areca, Barış ve Kurdele çiçeği gibi bitkilerini tercih edebilirsiniz.